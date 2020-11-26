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https://ria.ru/20201126/slepakov-1586224207.html
Слепаков рассказал, готов ли решиться на новые отношения
Слепаков рассказал, готов ли решиться на новые отношения
Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков в беседе с журналисткой Аленой Долецкой, которая недавно запустила на YouTube проект "Решайся", рассказал, что... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T00:30
2020-11-26T00:30
шоубиз
семен слепаков
знаменитости
звезды
алена долецкая
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков в беседе с журналисткой Аленой Долецкой, которая недавно запустила на YouTube проект "Решайся", рассказал, что считает риском в личных отношениях. По его словам, "шкала риска с возрастом повышается", причем, во всем.Свои слова Семен Слепаков объяснил тем, что если в 20 лет он был готов многим жертвовать ради любимого человека, то в 41 год "даже непонятно, чем готов пожертвовать". "Рисковать-то и не хочется вообще", – признается сценарист.В апреле прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Слепаков расстался с супругой Кариной после шести лет совместной жизни. И хотя Алена Долецкая не спросила напрямую, в каком семейном положении Семен находится сейчас, все-таки поинтересовалась: "А ты вообще что про брак думаешь?"В 2019 году ходили слухи о романе Слепакова со Светланой Ходченковой, с которой он познакомился во время работы над сериалом "Домашний арест".Некоторые СМИ тогда писали, что актриса была беременна от него. Однако позже Ходченкова в шуточной форме опровергла эти слухи. Актриса дала понять, что они с Семеном Слепаковым не более, чем коллеги.
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семен слепаков, знаменитости, звезды, алена долецкая

Слепаков рассказал, готов ли решиться на новые отношения

00:30 26.11.2020
 
© Masters Of Taste/YouTubeКадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой
Кадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Masters Of Taste/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков в беседе с журналисткой Аленой Долецкой, которая недавно запустила на YouTube проект "Решайся", рассказал, что считает риском в личных отношениях.
"Для меня сильно рискнуть в личных отношениях – замуж позвать человека", – признался шоумен.
По его словам, "шкала риска с возрастом повышается", причем, во всем.
Свои слова Семен Слепаков объяснил тем, что если в 20 лет он был готов многим жертвовать ради любимого человека, то в 41 год "даже непонятно, чем готов пожертвовать".
"Рисковать-то и не хочется вообще", – признается сценарист.
В апреле прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Слепаков расстался с супругой Кариной после шести лет совместной жизни. И хотя Алена Долецкая не спросила напрямую, в каком семейном положении Семен находится сейчас, все-таки поинтересовалась: "А ты вообще что про брак думаешь?"
"Сейчас наступил такой момент, чтобы выстроить отношения", - ответил продюсер, добавив при этом, что с человеком должно быть "невероятно комфортно".
В 2019 году ходили слухи о романе Слепакова со Светланой Ходченковой, с которой он познакомился во время работы над сериалом "Домашний арест".
Некоторые СМИ тогда писали, что актриса была беременна от него.
Однако позже Ходченкова в шуточной форме опровергла эти слухи. Актриса дала понять, что они с Семеном Слепаковым не более, чем коллеги.
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ШоубизСемен СлепаковЗнаменитостизвездыАлена Долецкая
 
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