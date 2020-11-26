https://ria.ru/20201126/slepakov-1586224207.html

Слепаков рассказал, готов ли решиться на новые отношения

Слепаков рассказал, готов ли решиться на новые отношения

Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков в беседе с журналисткой Аленой Долецкой, которая недавно запустила на YouTube проект "Решайся", рассказал, что... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T00:30

2020-11-26T00:30

2020-11-26T00:30

шоубиз

семен слепаков

знаменитости

звезды

алена долецкая

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков в беседе с журналисткой Аленой Долецкой, которая недавно запустила на YouTube проект "Решайся", рассказал, что считает риском в личных отношениях. По его словам, "шкала риска с возрастом повышается", причем, во всем.Свои слова Семен Слепаков объяснил тем, что если в 20 лет он был готов многим жертвовать ради любимого человека, то в 41 год "даже непонятно, чем готов пожертвовать". "Рисковать-то и не хочется вообще", – признается сценарист.В апреле прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Слепаков расстался с супругой Кариной после шести лет совместной жизни. И хотя Алена Долецкая не спросила напрямую, в каком семейном положении Семен находится сейчас, все-таки поинтересовалась: "А ты вообще что про брак думаешь?"В 2019 году ходили слухи о романе Слепакова со Светланой Ходченковой, с которой он познакомился во время работы над сериалом "Домашний арест".Некоторые СМИ тогда писали, что актриса была беременна от него. Однако позже Ходченкова в шуточной форме опровергла эти слухи. Актриса дала понять, что они с Семеном Слепаковым не более, чем коллеги.

https://ria.ru/20200204/1564250581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семен слепаков, знаменитости, звезды, алена долецкая