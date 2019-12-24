Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Актриса Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с шоуменом Семеном Слепаковым в интервью журналу OK!
"Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — все, у них уже роман. С Семеном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю", — рассказала Ходченкова.
По словам актрисы, тот вечер (церемонию награждения "Человек года GQ") она посетила вместе с режиссером Александром Молочниковым, но его убрали со всех фотографий и оставили кадры только со Слепаковым.
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
"Ты знаешь, юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну сколько можно!" — заявила актриса.
Ходченкова и Слепаков познакомились во время работы над сериалом "Домашний арест", в котором Светлана исполняла одну из главных ролей, а резидент Comedy Club выступал продюсером проекта.
Информация о романе появилась в сентябре этого года, а уже в ноябре СМИ стали писать о том, что актриса беременна.