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Культура
2019-12-24T15:56+0300
https://ria.ru/20191224/1562773686.html
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
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РИА Новости

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

15:51 24.12.2019 (обновлено: 15:56 24.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актриса Светлана Ходченкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Актриса Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с шоуменом Семеном Слепаковым в интервью журналу OK!

"Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — все, у них уже роман. С Семеном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю", — рассказала Ходченкова.

По словам актрисы, тот вечер (церемонию награждения "Человек года GQ") она посетила вместе с режиссером Александром Молочниковым, но его убрали со всех фотографий и оставили кадры только со Слепаковым.
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".

"Ты знаешь, юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну сколько можно!" — заявила актриса.

Ходченкова и Слепаков познакомились во время работы над сериалом "Домашний арест", в котором Светлана исполняла одну из главных ролей, а резидент Comedy Club выступал продюсером проекта.
Информация о романе появилась в сентябре этого года, а уже в ноябре СМИ стали писать о том, что актриса беременна.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесСемен СлепаковСветлана Ходченкова
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