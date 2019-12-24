Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

"Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — все, у них уже роман. С Семеном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю", — рассказала Ходченкова.