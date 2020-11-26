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Европарламент призвал ввести санкции против Турции
Европарламент призвал ввести санкции против Турции
Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме, говорится в пресс-релизе ЕП. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:43
2020-11-26T21:18
европейский совет
северный кипр
греция
реджеп тайип эрдоган
европарламент
евросоюз
кипр
турция
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме, говорится в пресс-релизе ЕП."Депутаты призвали Европейский совет сохранить единство по отношению к односторонним и незаконным действиям Турции и ввести строгие санкции", — говорится в документе.Резолюцию поддержал 631 депутат, трое проголосовали против, 59 воздержались.Как отмечается в резолюции, "долгосрочное урегулирование конфликта будет возможно в результате диалога, дипломатических усилий и переговоров". Как считают депутаты Европарламента, решение кипрской проблемы должно проходить на основе единой федерации для турецкой и греческой общин острова."Депутаты призывают ЕС играть более активную роль для продвижения переговоров под эгидой ООН", — гласит резолюция.Главы государств и правительств Евросоюза должны рассмотреть вопрос отношений с Анкарой на предстоящем саммите 10-11 декабря.Кипрская проблемаВ 1974 году, из-за попытки присоединения Кипра к Греции, произошло вооруженное вторжение Турции на остров, что привело к его разделу по национальному признаку. Около 37% Кипра оказались оккупированными, на этой территории в 1983 году провозгласили Турецкую республику Северного Кипра. Ее признала только Турция.Турецкий лидер Тайип Эрдоган 15 ноября посетил Северный Кипр, а именно — недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте. Афины и Никосия посчитали этот шаг "беспрецедентной провокацией". Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года и была закрытой для посещения с 1974-го. По словам Эрдогана, переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на острове двух государств.
https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html
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северный кипр
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европейский совет, северный кипр, греция, реджеп тайип эрдоган, европарламент, евросоюз, кипр, турция, в мире

Европарламент призвал ввести санкции против Турции

19:43 26.11.2020 (обновлено: 21:18 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме, говорится в пресс-релизе ЕП.
"Депутаты призвали Европейский совет сохранить единство по отношению к односторонним и незаконным действиям Турции и ввести строгие санкции", — говорится в документе.
Резолюцию поддержал 631 депутат, трое проголосовали против, 59 воздержались.
Как отмечается в резолюции, "долгосрочное урегулирование конфликта будет возможно в результате диалога, дипломатических усилий и переговоров". Как считают депутаты Европарламента, решение кипрской проблемы должно проходить на основе единой федерации для турецкой и греческой общин острова.
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"Депутаты призывают ЕС играть более активную роль для продвижения переговоров под эгидой ООН", — гласит резолюция.
Главы государств и правительств Евросоюза должны рассмотреть вопрос отношений с Анкарой на предстоящем саммите 10-11 декабря.

Кипрская проблема

В 1974 году, из-за попытки присоединения Кипра к Греции, произошло вооруженное вторжение Турции на остров, что привело к его разделу по национальному признаку. Около 37% Кипра оказались оккупированными, на этой территории в 1983 году провозгласили Турецкую республику Северного Кипра. Ее признала только Турция.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган 15 ноября посетил Северный Кипр, а именно — недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте. Афины и Никосия посчитали этот шаг "беспрецедентной провокацией". Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года и была закрытой для посещения с 1974-го.
По словам Эрдогана, переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на острове двух государств.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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Европейский советСеверный КипрГрецияРеджеп Тайип ЭрдоганЕвропарламентЕвросоюзКипрТурцияВ мире
 
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