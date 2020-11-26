https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586368770.html

Небензя заявил, что санкции США и Евросоюза угрожают миру и безопасности

Небензя заявил, что санкции США и Евросоюза угрожают миру и безопасности

Односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности и усугубляют гуманитарную ситуацию в ряде... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T02:48

2020-11-26T02:48

2020-11-26T04:52

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ООН, 26 ноя – РИА Новости. Односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности и усугубляют гуманитарную ситуацию в ряде регионов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.В среду постпредства России, Китая, ЮАР, Нигера, Сент-Винсента и Гренадин при ООН провели неформальную встречу Совбеза (по так называемой "формуле Арриа") по теме "Односторонние принудительные меры". Ряд представителей стран ЕС в ходе мероприятия вновь повторили тезис о том, что их односторонние санкции не наносят ущерба простым людям и не сказываются на гуманитарной ситуации в странах, против которых введены санкции.Небензя напомнил участникам встречи об инициативе президента России Владимира Путина создать так называемые "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций, прежде всего для доставки важнейших товаров, медикаментов и средств защиты, необходимых для борьбы с пандемией.Путин, выступая в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что предложение России ввести "зеленые коридоры" для торговли без войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально. Небензя также указал, что страны-члены совместно с соответствующими структурами ООН могли бы рассмотреть инициативу Москвы по осуществлению мониторинга посредством системы ООН последствий односторонних принудительных мер.

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586362691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/sanktsii-1586331616.html

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россия, василий небензя, оон, сша, в мире