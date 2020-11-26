Небензя заявил, что санкции США и Евросоюза угрожают миру и безопасности
02:48 26.11.2020 (обновлено: 04:52 26.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
ООН, 26 ноя – РИА Новости. Односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности и усугубляют гуманитарную ситуацию в ряде регионов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В среду постпредства России, Китая, ЮАР, Нигера, Сент-Винсента и Гренадин при ООН провели неформальную встречу Совбеза (по так называемой "формуле Арриа") по теме "Односторонние принудительные меры". Ряд представителей стран ЕС в ходе мероприятия вновь повторили тезис о том, что их односторонние санкции не наносят ущерба простым людям и не сказываются на гуманитарной ситуации в странах, против которых введены санкции.
"Конечно, мы отметили замечания наших западных коллег, утверждающих, что меры, введенные их правительствами, являются их международным обязательством и не направлены против обычных людей. Как мы видим – направлены. И возникает простой вопрос: это меры против людей являются вашими международными обязательствами?" - сказал Небензя.
"Это незаконные ограничения и принудительные меры со стороны США и ЕС на самом деле представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, усугубляют гуманитарную ситуацию от Ближнего Востока до Африки, в Латинской Америке и Европе", - подчеркнул он.
Небензя напомнил участникам встречи об инициативе президента России Владимира Путина создать так называемые "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций, прежде всего для доставки важнейших товаров, медикаментов и средств защиты, необходимых для борьбы с пандемией.
Путин, выступая в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что предложение России ввести "зеленые коридоры" для торговли без войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально. Небензя также указал, что страны-члены совместно с соответствующими структурами ООН могли бы рассмотреть инициативу Москвы по осуществлению мониторинга посредством системы ООН последствий односторонних принудительных мер.