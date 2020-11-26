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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/rezolyutsiya-1586465606.html
В Госдуме прокомментировали резолюцию французского сената о признании НКР
В Госдуме прокомментировали резолюцию французского сената о признании НКР
Изменения в действующие договоренности России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху и призывы сената Франции задействовать в регионе французские... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:58
2020-11-26T15:58
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
госдума рф
сергей железняк
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Изменения в действующие договоренности России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху и призывы сената Франции задействовать в регионе французские миротворческие силы будут не только не целесообразны, но и губительны для мирного процесса, считает член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.В беседе с РИА Новости депутат выразил надежду, что принятие этой резолюции является не просто красивым жестом и свидетельством поддержки армянского народа, проживающего в непризнанной республике, но и готовностью Франции продолжить работу в составе Минской группы ОБСЕ."В резолюции французских сенаторов звучит призыв к руководству страны задействовать миротворческие силы Франции в зоне Нагорного Карабаха. При этом наши французские коллеги прекрасно осведомлены о действии положений совместного заявления России, Армении и Азербайджана, в котором принято решение о вводе российского контингента миротворцев, что является на данном этапе единственно правильным решением. Убежден, что внесение изменений в действующие договоренности будет не только не целесообразно, но и губительно для мирного процесса. Российские миротворческие силы позволяют выполнить достигнутые условия перемирия и предотвратить масштабную гуманитарную катастрофу", - подчеркнул депутат.Железняк также добавил, что непростой вопрос статуса Нагорного Карабаха еще предстоит решить, однако база для диалога и выработки конструктивного решения по будущему региона заложена.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201126/karabakh-1586423854.html
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баку
азербайджан
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никол пашинян, обсе, госдума рф, сергей железняк, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

В Госдуме прокомментировали резолюцию французского сената о признании НКР

15:58 26.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Изменения в действующие договоренности России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху и призывы сената Франции задействовать в регионе французские миротворческие силы будут не только не целесообразны, но и губительны для мирного процесса, считает член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.
Пикет у французского посольства в Баку - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
12:53Сказано в эфире
Политолог назвал последствия резолюции сената Франции по КарабахуАзербайджанский парламент выразил протест сенату Франции по поводу резолюции по Нагорному Карабаху. Политолог Марат Баширов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
В беседе с РИА Новости депутат выразил надежду, что принятие этой резолюции является не просто красивым жестом и свидетельством поддержки армянского народа, проживающего в непризнанной республике, но и готовностью Франции продолжить работу в составе Минской группы ОБСЕ.
"В резолюции французских сенаторов звучит призыв к руководству страны задействовать миротворческие силы Франции в зоне Нагорного Карабаха. При этом наши французские коллеги прекрасно осведомлены о действии положений совместного заявления России, Армении и Азербайджана, в котором принято решение о вводе российского контингента миротворцев, что является на данном этапе единственно правильным решением. Убежден, что внесение изменений в действующие договоренности будет не только не целесообразно, но и губительно для мирного процесса. Российские миротворческие силы позволяют выполнить достигнутые условия перемирия и предотвратить масштабную гуманитарную катастрофу", - подчеркнул депутат.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
11:08Ситуация в Нагорном Карабахе
Косачев прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
Железняк также добавил, что непростой вопрос статуса Нагорного Карабаха еще предстоит решить, однако база для диалога и выработки конструктивного решения по будущему региона заложена.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕГосдума РФСергей ЖелезнякИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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