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На Вологодчине продлен режим повышенной готовности
На Вологодчине продлен режим повышенной готовности
В Вологодской области из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией до 15 января следующего года продлен режим повышенной готовности, сообщил... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:21
2020-11-26T17:21
вологодская область
здоровье - общество
череповец
вологда
вологодская область
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ВОЛОГДА, 26 ноя – РИА Новости. В Вологодской области из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией до 15 января следующего года продлен режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.В течение ноября в регионе фиксируется ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией - в 1,3 раза выросло число госпитализаций, в два раза увеличилось количество "тяжелых" пациентов. Общее число заболевших по состоянию на 26 ноября превысило 11 тысяч человек, число умерших достигло 119 человек."С учетом складывающейся ситуации поручаю продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Департаменту здравоохранения поручаю дополнительно развернуть триста коек по 150 в Вологде и Череповце с увеличением общего количества до 1,6 тысяч. Прошу быть готовыми к увеличению числе коек и в последующем",- заявил губернатор на заседании регионального оперативного штаба.Глава региона при этом перечислил новые ограничения, принятые штабом, цель которых – снизить скопление людей в общественных местах. Для этого вводится предел наполняемости залов в учреждениях культуры и кино до 25 процентов, но не более 250 человек. Спортивные мероприятия разрешено проводить, но без зрителей. Работу предприятии общественного питания ограничивают до 14 часов в сутки – с 8 утра до 22 часов вечера при условии рассадки посетителей не более 1 человека на четыре квадратных метра. Предприятиям Вологды и Череповца рекомендовано по возможности ввести плавающий график работы, чтобы снизить концентрацию людей в пиковые часы в общественном транспорте.Кроме того, запрещается проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях, а детские новогодние утренники разрешаются только в пределах одной группы в детских садах и школах без участия родителей."По-прежнему в зоне особого внимания лица старшей возрастной категории. Именно они наиболее уязвимы. Более 50% числа умерших и тяжелобольных приходится именно на эту категорию вологжан. Напомню, для граждан 65 плюс у нас в регионе предусмотрена самоизоляция. Организациям и учреждениям рекомендуем предусмотреть специальные меры защиты для граждан в возрасте 65 плюс: определить для них часы работы в магазинах, аптеках, поликлиниках и проинформировать вологжан о введенных изменениях и ограничениях", - сказал глава региона.
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здоровье - общество, череповец, вологда, вологодская область

На Вологодчине продлен режим повышенной готовности

17:21 26.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщины в защитных масках на улице Гарибальди в Москве
Женщины в защитных масках на улице Гарибальди в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВОЛОГДА, 26 ноя – РИА Новости. В Вологодской области из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией до 15 января следующего года продлен режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
В течение ноября в регионе фиксируется ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией - в 1,3 раза выросло число госпитализаций, в два раза увеличилось количество "тяжелых" пациентов. Общее число заболевших по состоянию на 26 ноября превысило 11 тысяч человек, число умерших достигло 119 человек.
"С учетом складывающейся ситуации поручаю продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Департаменту здравоохранения поручаю дополнительно развернуть триста коек по 150 в Вологде и Череповце с увеличением общего количества до 1,6 тысяч. Прошу быть готовыми к увеличению числе коек и в последующем",- заявил губернатор на заседании регионального оперативного штаба.
Глава региона при этом перечислил новые ограничения, принятые штабом, цель которых – снизить скопление людей в общественных местах. Для этого вводится предел наполняемости залов в учреждениях культуры и кино до 25 процентов, но не более 250 человек. Спортивные мероприятия разрешено проводить, но без зрителей. Работу предприятии общественного питания ограничивают до 14 часов в сутки – с 8 утра до 22 часов вечера при условии рассадки посетителей не более 1 человека на четыре квадратных метра. Предприятиям Вологды и Череповца рекомендовано по возможности ввести плавающий график работы, чтобы снизить концентрацию людей в пиковые часы в общественном транспорте.
Кроме того, запрещается проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях, а детские новогодние утренники разрешаются только в пределах одной группы в детских садах и школах без участия родителей.
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"По-прежнему в зоне особого внимания лица старшей возрастной категории. Именно они наиболее уязвимы. Более 50% числа умерших и тяжелобольных приходится именно на эту категорию вологжан. Напомню, для граждан 65 плюс у нас в регионе предусмотрена самоизоляция. Организациям и учреждениям рекомендуем предусмотреть специальные меры защиты для граждан в возрасте 65 плюс: определить для них часы работы в магазинах, аптеках, поликлиниках и проинформировать вологжан о введенных изменениях и ограничениях", - сказал глава региона.
 
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