https://ria.ru/20201126/rebenok-1586399043.html

В СК рассказали, что делать при пропаже ребенка

В СК рассказали, что делать при пропаже ребенка

Родители, чей ребенок пропал, должны обзвонить всех друзей и родственников, написать заявление в полицию и организовать группу поиска, а также сделать пост в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:55

2020-11-26T10:55

2020-11-26T11:01

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Родители, чей ребенок пропал, должны обзвонить всех друзей и родственников, написать заявление в полицию и организовать группу поиска, а также сделать пост в соцсетях с фотографией, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя столичного главка СК РФ Сергей Ярош."Если пропал ребенок, в первую очередь необходимо осмотреть дом и комнату ребенка. Созвониться со всеми друзьями подростка и их родителями, обзвонить собственных родственников, связаться с учителями, тренерами, написать заявление о пропаже ребенка в полицию, организовать группу поиска из друзей и знакомых, по возможности сразу же сделать пост в социальных сетях с фото и описанием ребенка", - заявил он.Игнорировать пропажу ребенка нельзя, а наказание не устранит причину и лишь усугубит ситуацию, подчеркнул Ярош."Необходимо вникнуть в проблему ребенка и его выслушать, постараться спокойно объяснить ему об опасности, которой мог он быть подвергнут, находясь один. Окружить его заботой и любовью, поучаствовать в его жизни и помочь справиться с возникшими трудностями", - добавил собеседник.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20200901/bulling-1576555246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия