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В СК рассказали, что делать при пропаже ребенка
В СК рассказали, что делать при пропаже ребенка
Родители, чей ребенок пропал, должны обзвонить всех друзей и родственников, написать заявление в полицию и организовать группу поиска, а также сделать пост в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:55
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Родители, чей ребенок пропал, должны обзвонить всех друзей и родственников, написать заявление в полицию и организовать группу поиска, а также сделать пост в соцсетях с фотографией, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя столичного главка СК РФ Сергей Ярош."Если пропал ребенок, в первую очередь необходимо осмотреть дом и комнату ребенка. Созвониться со всеми друзьями подростка и их родителями, обзвонить собственных родственников, связаться с учителями, тренерами, написать заявление о пропаже ребенка в полицию, организовать группу поиска из друзей и знакомых, по возможности сразу же сделать пост в социальных сетях с фото и описанием ребенка", - заявил он.Игнорировать пропажу ребенка нельзя, а наказание не устранит причину и лишь усугубит ситуацию, подчеркнул Ярош."Необходимо вникнуть в проблему ребенка и его выслушать, постараться спокойно объяснить ему об опасности, которой мог он быть подвергнут, находясь один. Окружить его заботой и любовью, поучаствовать в его жизни и помочь справиться с возникшими трудностями", - добавил собеседник.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В СК рассказали, что делать при пропаже ребенка

10:55 26.11.2020 (обновлено: 11:01 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Родители, чей ребенок пропал, должны обзвонить всех друзей и родственников, написать заявление в полицию и организовать группу поиска, а также сделать пост в соцсетях с фотографией, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя столичного главка СК РФ Сергей Ярош.
"Если пропал ребенок, в первую очередь необходимо осмотреть дом и комнату ребенка. Созвониться со всеми друзьями подростка и их родителями, обзвонить собственных родственников, связаться с учителями, тренерами, написать заявление о пропаже ребенка в полицию, организовать группу поиска из друзей и знакомых, по возможности сразу же сделать пост в социальных сетях с фото и описанием ребенка", - заявил он.
Игнорировать пропажу ребенка нельзя, а наказание не устранит причину и лишь усугубит ситуацию, подчеркнул Ярош.
"Необходимо вникнуть в проблему ребенка и его выслушать, постараться спокойно объяснить ему об опасности, которой мог он быть подвергнут, находясь один. Окружить его заботой и любовью, поучаствовать в его жизни и помочь справиться с возникшими трудностями", - добавил собеседник.
Читайте полный текст интервью >>>
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