https://ria.ru/20201126/yarosh-1586313674.html

Сергей Ярош: ребенок, замышляющий побег, сильно меняется в поведении

Сергей Ярош: ребенок, замышляющий побег, сильно меняется в поведении

По статистике Следственного комитета РФ за 2019 год, количество сообщений о без вести пропавших детях составило почти 15 тысяч. К счастью, 93,7% из них были... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:00

2020-11-26T11:00

2020-11-26T11:00

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

интервью

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247125_0:19:1280:739_1400x0_80_0_0_3a0ded6cc93deef0c8340f1f68549f8b.jpg

По статистике Следственного комитета РФ за 2019 год, количество сообщений о без вести пропавших детях составило почти 15 тысяч. К счастью, 93,7% из них были найдены живыми и невредимыми. О том, какие сигналы могут свидетельствовать о готовящемся побеге ребенка, что делать родителям в первую очередь, если потерялся ребенок, и куда чаще всего бегут дети, в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Ярош. Беседовала Дарина Хануна.– Какое количество детей было найдено из числа пропавших в 2020 году и за аналогичный период предыдущего года?– Из числа пропавших в первом полугодии 2019 и 2020 годов найдены все дети, что свидетельствует о результативности работы сотрудников территориальных подразделений, а также эффективности взаимодействия с волонтерскими организациями, органами внутренних дел и иными государственными структурами, которое осуществляется в каждом случае пропажи ребенка.– Какой средний возраст детей, пропавших в Москве? Кто пропадает чаще: девочки или мальчики?– Средний возраст детей из числящихся пропавшими без вести до настоящего времени составляет 14-16 лет, при этом примерно 60% пропавших – это мальчики.– Сколько детей было объявлено в розыск в Москве за первые шесть месяцев 2020 года?– Одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета России является рассмотрение сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних и самовольных уходах несовершеннолетних как от опекунов и родителей, так и из социальных учреждений, что находит отражение в обеспечении незамедлительного поиска детей.По данным ГСУ СК России по городу Москве, по находящимся в производстве территориальных следственных подразделений материалам проверок и уголовным делам за первые шесть месяцев 2020 года в Москве в розыск объявлено 64 ребенка, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был почти в два раза выше – 111 детей, что обусловлено эффективностью принимаемых нами мер по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. – Какие самые частые причины пропажи детей в столице?– В большинстве случаев в Москве дети самовольно покидают место жительства или социальные учреждения, и зачастую это связано с желанием подростка провести время в кругу друзей. В редких случаях уход связан с бытовым конфликтом в семье или заявлением одного из родителей о похищении ребенка вторым, и реже всего причина пропажи ребенка носит криминальный характер.Так, за 9 месяцев 2020 года подразделениями ГСУ СК России по Москве зарегистрировано 110 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних, 30 из которых – по фактам самовольных уходов воспитанников социальных учреждений. По результатам проверки указанных сообщений принято 11 решений о возбуждении уголовных дел. В 98 случаях в возбуждении уголовных дел отказано в связи с установлением местонахождения несовершеннолетних, один материал проверки передан по подследственности. – Как часто пропавшие дети в Москве становятся жертвами преступников?– В Москве по данному вопросу сохраняется положительная динамика, в 2020 году в ГСУ СК России по Москве таких сообщений не зафиксировано.– Российское уголовное законодательство не квалифицирует как преступление факт похищения ребенка, если оно совершено одним из родителей, однако сколько все же поступает таких заявлений?– Несмотря на то, что при таких обстоятельствах действия родителя действительно не могут быть квалифицированы как похищение, ГСУ СК России по Москве проводит проверку по всем сообщениям о похищении ребенка, в том числе вторым родителем, при этом такие сообщения составляют примерно 1/5 от всех обращений о безвестном исчезновении несовершеннолетних.– Какая самая частая причина побега детей в Москве?– Как мной ранее уже было сказано, в основном причинами побега детей является желание провести время в кругу друзей, иногда с другими родными, также не редки случаи недопонимания в семье или авторитарное воспитание. – Есть ли для родителей определенные сигналы к тому, что ребенок замышляет побег? На что нужно обратить внимание?– Как правило, когда ребенок замышляет побег, его поведение сильно меняется, можно заметить следующие изменения: игнорирование не только просьб, но и восприятие родителей как сожителей в доме в принципе; открытая критика взглядов, мнений, действий родителей; уход из дома под любым предлогом: к друзьям, в магазин, подышать свежим воздухом и так далее; замкнутость, когда от подростка и слова не вытянешь: со стороны выглядит, как будто ребенок думает о чем-то отстраненном, погрузился в свой мир.Ни один из признаков не свидетельствует, что подросток действительно сбежит, но в комплексе с основными причинами должны насторожить. Особенно если раньше ребенок никогда себя не вел подобным образом. Если домосед вдруг начал больше времени проводить где угодно, но только не дома, – это сигнал того, что ему не комфортно находиться в кругу семьи. – Куда чаще всего направляются дети, сбежавшие из дома? Есть ли у них общий алгоритм действий при побеге?– Чаще всего после побега дети проводят время с друзьями или другими родственникам, иногда проводят время в одиночестве, бродяжничают и ночуют в подъездах. К общему алгоритму можно отнести скитание по городу после побега, иногда выезд в другие регионы России. – Считается, что дети чаще всего сбегают из неблагополучных семей. Так ли это?– Нет, причины побега разнообразны, и зачастую доля сбежавших из неблагополучных семей не превышает долю сбежавших из вполне благополучных. Все зависит от взаимопонимания в семье, воспитания и умения родителей найти общий язык со своими детьми.– Как часто дети сбегают из дома из-за совершенных в отношении них преступлений?– В столице в 2020 году ГСУ СК России по Москве подобных фактов не зафиксировано, и, как правило, причинами побега являются бытовые конфликты, дискомфорт, недопонимание, авторитарное воспитание, боязнь ребенка поделиться проблемами и так далее.– Совместно с сотрудниками каких ведомств проводятся поиски пропавших в Москве детей? Какая криминалистическая техника используется?– Поиски детей проводятся при тесном взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, волонтерскими организациями и, при необходимости, иными государственными структурами. При этом в зависимости от обстоятельств может быть использована специальная криминалистическая техника, например, программа, анализирующая информацию с технических носителей (мобильных телефонов), либо техника для поиска следов биологического происхождения. В большинстве случаев поиск детей осуществляется с помощью анализа видеозаписей, мобильных соединений, движения денежных средств по счетам в банках или передвижения ребенка в общественном транспорте с использованием электронных карт.– Что самое главное в поиске пропавшего ребенка?– Найти ребенка, выяснить причины пропажи, вернуть его в семью или в соответствии с компетенцией принимать меры по защите его прав в случае совершения в отношении него противоправных действий. В период поиска важно тесное и оперативное взаимодействие с родственниками, органами внутренних дел, волонтерскими организациями, средствами массовой информации и иными службами с целью выработки эффективной тактики поиска.– Сейчас в Государственной думе РФ идет рассмотрение законопроекта о поиске людей по геолокации. Применяется ли такой механизм при розыске пропавших в Москве?– Поскольку законопроект на данный момент еще в разработке, такой механизм в Москве не применяется.– Помогают ли популярные сегодня часы с геолокацией при поиске пропавших детей?– В единичных случаях, возможно, помогают, однако в Москве случаев розыска детей по часам с геолокацией не использовалось.– Двадцать первого сентября 2020 года в Москве пропала 12-летняя Диана Жулина. Что конкретно помогло правоохранителям найти ее быстро?– Помогло оперативное взаимодействие и распространение соответствующих сведений в средствах массовой информации, на всех информационных экранах города, а также помощь волонтеров, благодаря которым ответственные граждане, обнаружившие Диану спящей в подъезде жилого дома в Московской области, сообщили об этом в правоохранительные органы. – Как объяснила следователям Диана свой побег?– Девочка рассказала, что имело место недопонимание в семье. В настоящее время семье оказана психологическая поддержка по восстановлению родительских взаимоотношений.– Какие профилактические мероприятия проводятся, чтобы предотвратить побеги несовершеннолетних в Москве?– В части самовольных уходов из социальных учреждений руководителями окружных следственных подразделений ГСУ СК России по Москве организовано шефство над социальными учреждениями. Также сотрудниками Главного управления осуществляется подготовка и распространение печатной продукции (книг, журналов, брошюр) на указанную тематику. Регулярно посещаются социальные учреждения, где проводятся профилактические беседы и мероприятия с целью предотвращения самовольных уходов несовершеннолетних. С руководством социальных учреждений на постоянной основе осуществляется взаимодействие для выработки мер, направленных на профилактику и поиск без вести пропавших детей.– Что нужно делать, если потерялся ребенок?– Если пропал ребенок, в первую очередь необходимо осмотреть дом и комнату ребенка, созвониться со всеми друзьями подростка и их родителями, обзвонить собственных родственников, связаться с учителями, тренерами, написать заявление о пропаже ребенка в полицию, организовать группу поиска из друзей и знакомых, по возможности сразу же сделать пост в социальных сетях с фото и описанием ребенка.– Есть ли действия, которые не стоит осуществлять родственникам, когда ребенок пропал?– Самое главное, не стоит игнорировать данное обстоятельство и в дальнейшем оставлять без внимания. После возвращения ребенка не стоит наказывать его за побег. Наказание не устранит причину его ухода, а лишь обострит конфликтную ситуацию. Если ребенок ушел из семьи, значит, была причина или обстановка в семье, которая этому способствовала. Необходимо вникнуть в проблему ребенка и его выслушать, постараться спокойно объяснить ему об опасности, которой он мог быть подвергнут, находясь один. Окружить его заботой и любовью, поучаствовать в его жизни и помочь справиться с возникшими трудностями.

https://ria.ru/20200928/telefon-1577792005.html

https://ria.ru/20201016/rebenok-1580084764.html

https://ria.ru/20200904/poisk-1576775377.html

https://ria.ru/20191129/1561716960.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), интервью, общество