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Госдума приняла закон об удаленной работе
Госдума приняла закон об удаленной работе
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об удаленной работе. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:48
2020-11-26T14:56
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об удаленной работе.Проект о регулировании удаленной работы внесли в нижнюю палату ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое — "дистанционная (удаленная) работа". Второе — "временная дистанционная (удаленная) работа": такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье — "комбинированная дистанционная (удаленная) работа": стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.Во втором чтении в документ был внесен ряд поправок, которые были выработаны рабочей группой по доработке проекта с учетом интересов профсоюзов и работодателей.Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документами будет возможен в том числе по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника.Володин ранее подчеркивал, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте. По его словам, предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.Одновременно Госдума приняла проект постановления, которым предложено вести мониторинг реализации закона."В постановлении Государственной думы мы предлагаем рабочей группе, которая была сформирована комитетом с участием сторон социального партнерства, продолжить свою работу, подготовить новый, второй пакет поправок в трудовое законодательство, направленных на защиту прав и интересов работников, решив ряд спорных вопросов, таких как ненормированный рабочий день", — сказал первый зампред фракции "Единая Россия", глава рабочей группы по доработке законопроекта Андрей Исаев.Кроме того, напомнил депутат, 31 марта завершится эксперимент по электронному документообороту, что также потребует дальнейшего внесения изменений в законодательство.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество

Госдума приняла закон об удаленной работе

13:48 26.11.2020 (обновлено: 14:56 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПедагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об удаленной работе.
Проект о регулировании удаленной работы внесли в нижнюю палату ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
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Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое — "дистанционная (удаленная) работа". Второе — "временная дистанционная (удаленная) работа": такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье — "комбинированная дистанционная (удаленная) работа": стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
Во втором чтении в документ был внесен ряд поправок, которые были выработаны рабочей группой по доработке проекта с учетом интересов профсоюзов и работодателей.
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Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.
Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.
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В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документами будет возможен в том числе по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника.
Володин ранее подчеркивал, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте. По его словам, предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
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Одновременно Госдума приняла проект постановления, которым предложено вести мониторинг реализации закона.
"В постановлении Государственной думы мы предлагаем рабочей группе, которая была сформирована комитетом с участием сторон социального партнерства, продолжить свою работу, подготовить новый, второй пакет поправок в трудовое законодательство, направленных на защиту прав и интересов работников, решив ряд спорных вопросов, таких как ненормированный рабочий день", — сказал первый зампред фракции "Единая Россия", глава рабочей группы по доработке законопроекта Андрей Исаев.
Кроме того, напомнил депутат, 31 марта завершится эксперимент по электронному документообороту, что также потребует дальнейшего внесения изменений в законодательство.
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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