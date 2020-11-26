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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201126/putin-1586429711.html
В Кремле объяснили, почему Путин до сих пор не поздравил Байдена
В Кремле объяснили, почему Путин до сих пор не поздравил Байдена
Президент РФ Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов которого пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:19
2020-11-26T13:19
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов которого пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Песков уже сообщал журналистам, что поздравления избранному президенту США от российского лидера не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет голосов в некоторых штатах.Песков также обратил внимание, что "никакие итоги выборов пока не подводились", а избранным президентом Байдена объявили СМИ. "В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов. Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу", - отметил он.На вопрос о том, влияет ли на решение Путина тот факт, что большинство мировых лидеров уже поздравили Байдена, пресс-секретарь президента ответил: "Абсолютно нет".Администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша

В Кремле объяснили, почему Путин до сих пор не поздравил Байдена

13:19 26.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов которого пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Песков уже сообщал журналистам, что поздравления избранному президенту США от российского лидера не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет голосов в некоторых штатах.

"Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов", - ответил Песков на просьбу журналиста прокомментировать возможное восприятие на Западе молчания Путина как сигнала о том, что Кремль не принимает победу Байдена и ждет, пока Трамп оспорит выборы.

Песков также обратил внимание, что "никакие итоги выборов пока не подводились", а избранным президентом Байдена объявили СМИ. "В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов. Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу", - отметил он.
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"Будут последствия". Что готовит России команда Байдена
На вопрос о том, влияет ли на решение Путина тот факт, что большинство мировых лидеров уже поздравили Байдена, пресс-секретарь президента ответил: "Абсолютно нет".
Администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСША
 
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