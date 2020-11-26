В Кремле объяснили, почему Путин до сих пор не поздравил Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов которого пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Песков уже сообщал журналистам, что поздравления избранному президенту США от российского лидера не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет голосов в некоторых штатах.
"Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов", - ответил Песков на просьбу журналиста прокомментировать возможное восприятие на Западе молчания Путина как сигнала о том, что Кремль не принимает победу Байдена и ждет, пока Трамп оспорит выборы.
Песков также обратил внимание, что "никакие итоги выборов пока не подводились", а избранным президентом Байдена объявили СМИ. "В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов. Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу", - отметил он.
На вопрос о том, влияет ли на решение Путина тот факт, что большинство мировых лидеров уже поздравили Байдена, пресс-секретарь президента ответил: "Абсолютно нет".
Администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.