https://ria.ru/20201126/putin-1586429711.html

В Кремле объяснили, почему Путин до сих пор не поздравил Байдена

В Кремле объяснили, почему Путин до сих пор не поздравил Байдена

Президент РФ Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов которого пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:19

2020-11-26T13:19

2020-11-26T13:19

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов которого пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Песков уже сообщал журналистам, что поздравления избранному президенту США от российского лидера не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет голосов в некоторых штатах.Песков также обратил внимание, что "никакие итоги выборов пока не подводились", а избранным президентом Байдена объявили СМИ. "В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов. Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу", - отметил он.На вопрос о том, влияет ли на решение Путина тот факт, что большинство мировых лидеров уже поздравили Байдена, пресс-секретарь президента ответил: "Абсолютно нет".Администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html

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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша