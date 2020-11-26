https://ria.ru/20201126/putin-1586412916.html

Путин считает, что программу развития фарминдустрии надо продлить

Путин считает, что программу развития фарминдустрии надо продлить

Президент России Владимир Путин согласен с необходимостью продлить программу развития фармацевтической индустрии до 2030 года, пообещал, что этот вопрос обсудят РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:10

2020-11-26T12:10

2020-11-26T12:52

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

иркутская область

экономика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен с необходимостью продлить программу развития фармацевтической индустрии до 2030 года, пообещал, что этот вопрос обсудят с фармацевтическим сообществом."Вы правы, безусловно, нам нужно продлевать программу развития фарминдустрии", - заявил Путин в ответ на соответствующее предложение одного из участников видеоконференции, посвященной открытию нового фармацевтического цеха на предприятии "Братскхимсинтез" в Иркутской области.Обратившись к главе Минпромторга Денису Мантурову, президент попросил уточнить сроки начала реализации этой программы. Тот напомнил, что она была запущена с 2010 года."Конечно, нам теперь нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030-го. Это точно надо сделать, предложение хорошее. Так что подумаем обязательно, причем и вместе с вами, вместе с вашими коллегами, которые занимаются фарминдустрией в России", - заверил Путин.

https://ria.ru/20201126/farmakologiya-1586414167.html

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586410280.html

иркутская область

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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иркутская область, экономика, владимир путин, общество