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Путин считает, что программу развития фарминдустрии надо продлить
Путин считает, что программу развития фарминдустрии надо продлить
Президент России Владимир Путин согласен с необходимостью продлить программу развития фармацевтической индустрии до 2030 года, пообещал, что этот вопрос обсудят РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:10
2020-11-26T12:52
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иркутская область
экономика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен с необходимостью продлить программу развития фармацевтической индустрии до 2030 года, пообещал, что этот вопрос обсудят с фармацевтическим сообществом."Вы правы, безусловно, нам нужно продлевать программу развития фарминдустрии", - заявил Путин в ответ на соответствующее предложение одного из участников видеоконференции, посвященной открытию нового фармацевтического цеха на предприятии "Братскхимсинтез" в Иркутской области.Обратившись к главе Минпромторга Денису Мантурову, президент попросил уточнить сроки начала реализации этой программы. Тот напомнил, что она была запущена с 2010 года."Конечно, нам теперь нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030-го. Это точно надо сделать, предложение хорошее. Так что подумаем обязательно, причем и вместе с вами, вместе с вашими коллегами, которые занимаются фарминдустрией в России", - заверил Путин.
https://ria.ru/20201126/farmakologiya-1586414167.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иркутская область, экономика, владимир путин, общество

Путин считает, что программу развития фарминдустрии надо продлить

12:10 26.11.2020 (обновлено: 12:52 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен с необходимостью продлить программу развития фармацевтической индустрии до 2030 года, пообещал, что этот вопрос обсудят с фармацевтическим сообществом.
"Вы правы, безусловно, нам нужно продлевать программу развития фарминдустрии", - заявил Путин в ответ на соответствующее предложение одного из участников видеоконференции, посвященной открытию нового фармацевтического цеха на предприятии "Братскхимсинтез" в Иркутской области.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
12:14
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии
Обратившись к главе Минпромторга Денису Мантурову, президент попросил уточнить сроки начала реализации этой программы. Тот напомнил, что она была запущена с 2010 года.
"Конечно, нам теперь нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030-го. Это точно надо сделать, предложение хорошее. Так что подумаем обязательно, причем и вместе с вами, вместе с вашими коллегами, которые занимаются фарминдустрией в России", - заверил Путин.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Иркутская областьЭкономикаВладимир ПутинОбщество
 
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