https://ria.ru/20201126/protivoraketa-1586409376.html

Военный эксперт оценил испытания новой противоракеты в России

Военный эксперт оценил испытания новой противоракеты в России

Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, с её принятием на вооружение РФ завершит строительство... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:55

2020-11-26T11:55

2020-11-26T11:55

алексей леонков

москва

казахстан

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, с её принятием на вооружение РФ завершит строительство системы воздушно-космической обороны, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.Ранее Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане."Речь, скорее всего, идёт о мобильном комплексе ПРО, известном как А-235 "Нудоль". Появление такого комплекса позволит закрыть все опасные направления, в том числе космические. С его принятием на вооружение мы закончим строительство эшелонированной системы воздушно-космической обороны", - сказал Леонков.Эксперт отметил, что данная система отличается от своей предшественницы – комплекса шахтного базирования А-135 "Амур", которая защищает Москву и Центральный промышленный район, мобильностью - её можно поместить в абсолютно любой точке страны.Последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало в конце октября. А до этого - в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года, и ноябре 2017 года.

https://ria.ru/20201110/sarmat-1583968521.html

москва

казахстан

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Кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. 2020-11-26T11:55 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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алексей леонков, москва, казахстан, безопасность