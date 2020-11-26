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Военный эксперт оценил испытания новой противоракеты в России
Военный эксперт оценил испытания новой противоракеты в России
Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, с её принятием на вооружение РФ завершит строительство... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:55
2020-11-26T11:55
алексей леонков
москва
казахстан
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, с её принятием на вооружение РФ завершит строительство системы воздушно-космической обороны, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.Ранее Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане."Речь, скорее всего, идёт о мобильном комплексе ПРО, известном как А-235 "Нудоль". Появление такого комплекса позволит закрыть все опасные направления, в том числе космические. С его принятием на вооружение мы закончим строительство эшелонированной системы воздушно-космической обороны", - сказал Леонков.Эксперт отметил, что данная система отличается от своей предшественницы – комплекса шахтного базирования А-135 "Амур", которая защищает Москву и Центральный промышленный район, мобильностью - её можно поместить в абсолютно любой точке страны.Последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало в конце октября. А до этого - в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года, и ноябре 2017 года.
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москва
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Кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
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алексей леонков, москва, казахстан, безопасность

Военный эксперт оценил испытания новой противоракеты в России

11:55 26.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео
Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, с её принятием на вооружение РФ завершит строительство системы воздушно-космической обороны, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
"Речь, скорее всего, идёт о мобильном комплексе ПРО, известном как А-235 "Нудоль". Появление такого комплекса позволит закрыть все опасные направления, в том числе космические. С его принятием на вооружение мы закончим строительство эшелонированной системы воздушно-космической обороны", - сказал Леонков.
Эксперт отметил, что данная система отличается от своей предшественницы – комплекса шахтного базирования А-135 "Амур", которая защищает Москву и Центральный промышленный район, мобильностью - её можно поместить в абсолютно любой точке страны.
Последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало в конце октября. А до этого - в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года, и ноябре 2017 года.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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