https://ria.ru/20201126/protivoraketa-1586377913.html
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Минобороны опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:29
2020-11-26T08:29
2020-11-26T11:41
министерство обороны рф (минобороны рф)
казахстан
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.На кадрах показаны подготовка запуска боевым расчетом и сам старт.В ведомстве отметили, что разработка подтвердила заложенные характеристики, а условная цель была поражена с заданной точностью.Последний раз об испытаниях нового оружия на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, а также в 2017-2018 годах.
https://ria.ru/20201110/sarmat-1583968521.html
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Кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
2020-11-26T08:29
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министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан, безопасность