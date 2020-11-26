https://ria.ru/20201126/protivoraketa-1586377913.html

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты

Минобороны опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:29

2020-11-26T08:29

2020-11-26T11:41

министерство обороны рф (минобороны рф)

казахстан

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.На кадрах показаны подготовка запуска боевым расчетом и сам старт.В ведомстве отметили, что разработка подтвердила заложенные характеристики, а условная цель была поражена с заданной точностью.Последний раз об испытаниях нового оружия на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, а также в 2017-2018 годах.

https://ria.ru/20201110/sarmat-1583968521.html

казахстан

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Кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. 2020-11-26T08:29 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан, безопасность