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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/protest-1586405901.html
Азербайджан выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху
Азербайджан выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху
Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:39
2020-11-26T11:54
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
франция
азербайджан
в мире
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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.Французский Сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.На заседании парламента Азербайджана в четверг было принято заявление с выражением протеста против резолюции Сената Франции. Текст документа представил депутат Джаваншир Фейзиев.В свою очередь спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что "азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и способен пресечь все грязные деяния, направленные против государства и народа".Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586372128.html
https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html
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ильхам алиев, нагорный карабах, франция, азербайджан, в мире

Азербайджан выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху

11:39 26.11.2020 (обновлено: 11:54 26.11.2020)
 
© Flickr / European ParliamentЗаседание парламента Азербайджанской Республики
Заседание парламента Азербайджанской Республики - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Flickr / European Parliament
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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.
Французский Сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.
На заседании парламента Азербайджана в четверг было принято заявление с выражением протеста против резолюции Сената Франции. Текст документа представил депутат Джаваншир Фейзиев.
В свою очередь спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что "азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и способен пресечь все грязные деяния, направленные против государства и народа".
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
05:37Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку и Ереване оценили резолюцию сената Франции о независимости НКР
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Автомобиль с российскими миротворцами в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
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