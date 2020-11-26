https://ria.ru/20201126/protest-1586405901.html

Азербайджан выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху

Азербайджан выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху

Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:39

2020-11-26T11:39

2020-11-26T11:54

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

франция

азербайджан

в мире

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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест Сенату Франции из-за резолюции по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.Французский Сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.На заседании парламента Азербайджана в четверг было принято заявление с выражением протеста против резолюции Сената Франции. Текст документа представил депутат Джаваншир Фейзиев.В свою очередь спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что "азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и способен пресечь все грязные деяния, направленные против государства и народа".Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201126/karabakh-1586372128.html

https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html

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ильхам алиев, нагорный карабах, франция, азербайджан, в мире