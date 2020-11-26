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Суд приговорил главу российской ячейки "Аум Синрикё"* к 15 годам колонии
Суд приговорил главу российской ячейки "Аум Синрикё"* к 15 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жителя Подмосковья Михаила Устьянцева, создавшего ячейку секты "Аум Синрикё"*, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:21
2020-11-26T13:49
аум синрике
москва
волгоград
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
терроризм
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жителя Подмосковья Михаила Устьянцева, создавшего ячейку секты "Аум Синрикё"*, сообщил журналистам представитель суда.По данным следствия, в 2010 году Устьянцев и еще несколько человек создали структурное подразделение секты "Аум Синрикё"*. Обвиняемый занимался распространением среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, диктующей приносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям "Аум Синрикё"*, тем самым финансируя терроризм. Кроме того, Устьянцев с сообщниками вели идейную пропаганду через соцсети. Они рассылали приглашения на оздоровительные курсы, оплатив которые, люди только через некоторое время узнавали, что занятия проводят последователи "Аум Синрикё"*.В конце мая уголовное дело в отношении Устьянцева поступило в Южный окружной военный суд. В ходе прений прокурор попросил назначить Устьянцеву 18 лет колонии строгого режима. "В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима", — сказал представитель суда.Приговор в законную силу еще не вступил.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации", "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" УК России. Соучастников Устьянцева объявили в розыск.Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум") была организована в 1987 году Секо Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России, где "Аум" пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Секо Асахаре, вынесены смертные приговоры.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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аум синрике, москва, волгоград, московская область (подмосковье), санкт-петербург, терроризм, происшествия

Суд приговорил главу российской ячейки "Аум Синрикё"* к 15 годам колонии

12:21 26.11.2020 (обновлено: 13:49 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРуководитель российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации "Аум синрикё" Михаил Устьянцев
Руководитель российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации Аум синрикё Михаил Устьянцев - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии жителя Подмосковья Михаила Устьянцева, создавшего ячейку секты "Аум Синрикё"*, сообщил журналистам представитель суда.
По данным следствия, в 2010 году Устьянцев и еще несколько человек создали структурное подразделение секты "Аум Синрикё"*. Обвиняемый занимался распространением среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, диктующей приносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям "Аум Синрикё"*, тем самым финансируя терроризм. Кроме того, Устьянцев с сообщниками вели идейную пропаганду через соцсети. Они рассылали приглашения на оздоровительные курсы, оплатив которые, люди только через некоторое время узнавали, что занятия проводят последователи "Аум Синрикё"*.
В конце мая уголовное дело в отношении Устьянцева поступило в Южный окружной военный суд. В ходе прений прокурор попросил назначить Устьянцеву 18 лет колонии строгого режима. "В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима", — сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации", "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" УК России. Соучастников Устьянцева объявили в розыск.
Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум") была организована в 1987 году Секо Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России, где "Аум" пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Секо Асахаре, вынесены смертные приговоры.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Министр юстиции Японии Ёко Камикава после пресс-конференции относительно казни шести членов культа конца света Аум Синрике, в Токио, Япония. 26 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 26.07.2018
26 июля 2018, 06:03Религия и мировоззрение
Японские власти подтвердили казнь шести экс-руководителей "Аум Синрике"*Все казненные люди имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений.
 
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