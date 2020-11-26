https://ria.ru/20201126/pomosch-1586480658.html

В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России

В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России

Дополнительная группировка МЧС РФ прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщили в четверг в штабе оперативной группы ведомства в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:08

2020-11-26T17:08

2020-11-26T17:08

нагорный карабах

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 26 ноя - РИА Новости. Дополнительная группировка МЧС РФ прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщили в четверг в штабе оперативной группы ведомства в Нагорном Карабахе."В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра "Лидер". Также прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго", - сказал представитель опергруппы.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы

https://ria.ru/20201113/mchs-1584531085.html

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, азербайджан, армения, в мире