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В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
Дополнительная группировка МЧС РФ прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщили в четверг в штабе оперативной группы ведомства в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:08
2020-11-26T17:08
нагорный карабах
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 26 ноя - РИА Новости. Дополнительная группировка МЧС РФ прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщили в четверг в штабе оперативной группы ведомства в Нагорном Карабахе."В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра "Лидер". Также прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго", - сказал представитель опергруппы.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы
https://ria.ru/20201113/mchs-1584531085.html
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
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нагорный карабах, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России

17:08 26.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт из Ростовской области
Первая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТЕПАНАКЕРТ, 26 ноя - РИА Новости. Дополнительная группировка МЧС РФ прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщили в четверг в штабе оперативной группы ведомства в Нагорном Карабахе.
"В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра "Лидер". Также прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго", - сказал представитель опергруппы.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы
КПП в городе Шуша в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 17:46Ситуация в Нагорном Карабахе
МЧС готово в течение восьми часов направить группу спасателей в Карабах
 
Нагорный КарабахМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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