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В "Сапсанах" появятся купе
В "Сапсанах" появятся купе
В новых партиях "Сапсанов", поставки которых начнутся с 2022 года, появятся спальные купе, рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:13
2020-11-26T16:13
2020-11-26T17:30
siemens
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дмитрий пегов
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экономика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В новых партиях "Сапсанов", поставки которых начнутся с 2022 года, появятся спальные купе, рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.По его словам, во всех "Сапсанах" планируют сделать по одному такому купе.Сейчас высокоскоростные электропоезда производства компании Siemens курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. В прошлом году РЖД начали модернизировать "Сапсаны" из первой партии, однако весной работы пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Завершить обновление вагонов хотят в 2021-м.
https://ria.ru/20201119/vagon-1585287805.html
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siemens, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий пегов, нижний новгород, ржд, москва, германия, экономика