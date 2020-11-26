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В "Сапсанах" появятся купе
В "Сапсанах" появятся купе
В новых партиях "Сапсанов", поставки которых начнутся с 2022 года, появятся спальные купе, рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:13
2020-11-26T17:30
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петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий пегов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В новых партиях "Сапсанов", поставки которых начнутся с 2022 года, появятся спальные купе, рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.По его словам, во всех "Сапсанах" планируют сделать по одному такому купе.Сейчас высокоскоростные электропоезда производства компании Siemens курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. В прошлом году РЖД начали модернизировать "Сапсаны" из первой партии, однако весной работы пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Завершить обновление вагонов хотят в 2021-м.
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siemens, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий пегов, нижний новгород, ржд, москва, германия, экономика

В "Сапсанах" появятся купе

16:13 26.11.2020 (обновлено: 17:30 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В новых партиях "Сапсанов", поставки которых начнутся с 2022 года, появятся спальные купе, рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
"Там будет новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда "Сапсан" — закрытое спальное купе. Некоторые пассажиры просят сделать купе в "Сапсане", чтобы можно было закрыться, уединиться. Сейчас спального купе пока нет, но мы долго обсуждали, как это можно будет сделать", — сообщил Пегов.
По его словам, во всех "Сапсанах" планируют сделать по одному такому купе.
Сейчас высокоскоростные электропоезда производства компании Siemens курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. В прошлом году РЖД начали модернизировать "Сапсаны" из первой партии, однако весной работы пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Завершить обновление вагонов хотят в 2021-м.
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SiemensПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПеговНижний НовгородРЖДМоскваГерманияЭкономика
 
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