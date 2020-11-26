https://ria.ru/20201126/peterburg-1586464601.html
Чечину избрали председателем горизбиркома Петербурга
Чечину избрали председателем горизбиркома Петербурга
Глава администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина избрана председателем городского избиркома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:54
2020-11-26T15:54
2020-11-26T15:54
элла памфилова
александр беглов
санкт-петербург
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Глава администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина избрана председателем городского избиркома, передает корреспондент РИА Новости.За ее кандидатуру проголосовали 13 членов горизбиркома, один - против.В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие ее председателю Виктору Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.В ноябре Миненко был освобожден от должности по собственному желанию.В среду ряд СМИ сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали.
https://ria.ru/20201111/vitse-gubernator-1584054649.html
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элла памфилова, александр беглов, санкт-петербург, политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Глава администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина избрана председателем городского избиркома, передает корреспондент РИА Новости.
За ее кандидатуру проголосовали 13 членов горизбиркома, один - против.
В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие ее председателю Виктору Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.
В ноябре Миненко был освобожден от должности по собственному желанию.
В среду ряд СМИ сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова
прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали.