https://ria.ru/20201126/peterburg-1586464601.html

Чечину избрали председателем горизбиркома Петербурга

Чечину избрали председателем горизбиркома Петербурга

Глава администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина избрана председателем городского избиркома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:54

2020-11-26T15:54

2020-11-26T15:54

элла памфилова

александр беглов

санкт-петербург

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Глава администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина избрана председателем городского избиркома, передает корреспондент РИА Новости.За ее кандидатуру проголосовали 13 членов горизбиркома, один - против.В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие ее председателю Виктору Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.В ноябре Миненко был освобожден от должности по собственному желанию.В среду ряд СМИ сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали.

https://ria.ru/20201111/vitse-gubernator-1584054649.html

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элла памфилова, александр беглов, санкт-петербург, политика