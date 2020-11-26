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Песков прокомментировал статью про "знакомую" Путина
Песков прокомментировал статью про "знакомую" Путина
Статья про "знакомую" президента России Владимира Путина в одном из СМИ - малоубедительный эпистолярный жанр и провокационная желтизна, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:21
2020-11-26T13:21
дмитрий песков
владимир путин
москва
сочи
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Статья про "знакомую" президента России Владимира Путина в одном из СМИ - малоубедительный эпистолярный жанр и провокационная желтизна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи."Я сам материал посмотрел, он малоубедительный, такой эпистолярный жанр, я склонен наверное относить это к таким материалам, как провокационная желтизна не более того, на серьезный материал это не тянет, это абсолютно такие утверждения фактически они голословные", - сказал Песков журналистам.По его словам, в Кремле известно, что будут появляться новые материалы. "Ничего в этом такого особенного нет, ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201125/krivonogikh-1586240890.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, сочи, санкт-петербург, политика

Песков прокомментировал статью про "знакомую" Путина

13:21 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Статья про "знакомую" президента России Владимира Путина в одном из СМИ - малоубедительный эпистолярный жанр и провокационная желтизна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 12:51
Песков прокомментировал сообщения о состоятельной "знакомой" Путина
"Я сам материал посмотрел, он малоубедительный, такой эпистолярный жанр, я склонен наверное относить это к таким материалам, как провокационная желтизна не более того, на серьезный материал это не тянет, это абсолютно такие утверждения фактически они голословные", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в Кремле известно, что будут появляться новые материалы. "Ничего в этом такого особенного нет, ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев", - добавил Песков.
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