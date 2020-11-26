https://ria.ru/20201126/peskov-1586430084.html
Песков прокомментировал статью про "знакомую" Путина
Песков прокомментировал статью про "знакомую" Путина
Статья про "знакомую" президента России Владимира Путина в одном из СМИ - малоубедительный эпистолярный жанр и провокационная желтизна, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:21
2020-11-26T13:21
2020-11-26T13:21
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Статья про "знакомую" президента России Владимира Путина в одном из СМИ - малоубедительный эпистолярный жанр и провокационная желтизна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи."Я сам материал посмотрел, он малоубедительный, такой эпистолярный жанр, я склонен наверное относить это к таким материалам, как провокационная желтизна не более того, на серьезный материал это не тянет, это абсолютно такие утверждения фактически они голословные", - сказал Песков журналистам.По его словам, в Кремле известно, что будут появляться новые материалы. "Ничего в этом такого особенного нет, ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201125/krivonogikh-1586240890.html
https://ria.ru/20201029/shutka-1582114312.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, сочи, санкт-петербург, политика