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Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии
Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:37
2020-11-26T14:56
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общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год.С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.Формирование накопительной пенсииДействующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html
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россия, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии

13:37 26.11.2020 (обновлено: 14:56 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовПосетители в отделении пенсионного фонда
Посетители в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год.
С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.
В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".
В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.
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Формирование накопительной пенсии

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.
Также она положена мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
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