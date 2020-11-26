https://ria.ru/20201126/pensiya-1586434955.html
Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии
Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:37
2020-11-26T13:37
2020-11-26T14:56
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436401_0:0:3005:1690_1400x0_80_0_0_dd0b6f94d05eefad9baf88ec4c632be0.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год.С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.Формирование накопительной пенсииДействующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
https://ria.ru/20200928/pensiya-1577800506.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/pensii-1586018330.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436401_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_741f6f7f48b86b5ece2df1c21769c5d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума
приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год.
С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.
В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".
В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.
Формирование накопительной пенсии
Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.
Также она положена мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.