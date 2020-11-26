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https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586439759.html
В бундестаге рассказали о позиции Берлина по инциденту с Навальным
В бундестаге рассказали о позиции Берлина по инциденту с Навальным
Позиция правительства ФРГ в инциденте с Алексеем Навальным свидетельствует об использовании в политических целях этого случая для серьезного обострения в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:01
2020-11-26T14:01
госпитализация алексея навального
антон фризен
северный поток — 2
альтернатива для германии (партия)
алексей навальный
сша
в мире
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Позиция правительства ФРГ в инциденте с Алексеем Навальным свидетельствует об использовании в политических целях этого случая для серьезного обострения в отношениях между Берлином и Москвой, интерес к расследованию с германской стороны "стремится к нулю", заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Антон Фризен ("Альтернатива для Германии").Ранее правительство ФРГ дало официальный ответ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ. В нем, в частности, указано, что у кабмина нет сведений о том, как именно была передана в ФРГ бутылка из-под питьевой воды, в которой, по утверждению штаба Навального, находилось отравляющее вещество группы "Новичок", затем предположительно выявленное в анализах блогера в лаборатории бундесвера.Также нет информации у германского правительства, как следует из ответа на депутатский запрос, имеющегося в распоряжении РИА Новости, и о сопровождающих Навального лицах в день его прилета в Берлин, о возможном отравлении веществом группы "Новичок" других людей, контактировавших с Навальным, а также о сроках предоставления России правовой помощи по якобы имевшему место отравлению. В правительстве вновь заявили о том, что точный состав вещества, якобы примененного против Навального, не разглашен из-за "высокого риска распространения".Представители Навального ранее заявили о том, что немецкой стороне была передана бутылка из-под питьевой воды, которой Навальный предположительно пользовался в Томске, на этой бутылке якобы обнаружены следы отравляющего вещества. Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу опровергло данные о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера Навального.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201124/navalnyy-1586080238.html
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госпитализация алексея навального, антон фризен, северный поток — 2, альтернатива для германии (партия), алексей навальный, сша, в мире

В бундестаге рассказали о позиции Берлина по инциденту с Навальным

14:01 26.11.2020
 
© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Позиция правительства ФРГ в инциденте с Алексеем Навальным свидетельствует об использовании в политических целях этого случая для серьезного обострения в отношениях между Берлином и Москвой, интерес к расследованию с германской стороны "стремится к нулю", заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Антон Фризен ("Альтернатива для Германии").
Ранее правительство ФРГ дало официальный ответ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ. В нем, в частности, указано, что у кабмина нет сведений о том, как именно была передана в ФРГ бутылка из-под питьевой воды, в которой, по утверждению штаба Навального, находилось отравляющее вещество группы "Новичок", затем предположительно выявленное в анализах блогера в лаборатории бундесвера.
Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 13:56
Экс-глава МИД Австрии раскритиковала освещение СМИ ситуации с Навальным
Также нет информации у германского правительства, как следует из ответа на депутатский запрос, имеющегося в распоряжении РИА Новости, и о сопровождающих Навального лицах в день его прилета в Берлин, о возможном отравлении веществом группы "Новичок" других людей, контактировавших с Навальным, а также о сроках предоставления России правовой помощи по якобы имевшему место отравлению. В правительстве вновь заявили о том, что точный состав вещества, якобы примененного против Навального, не разглашен из-за "высокого риска распространения".

"Могу прийти только к одному выводу: дело Навального было использовано для серьезного обострения германо-российских отношений. Это не создает неудобств для Соединенных Штатов, так как они таким образом значительно приблизились к своей цели по предотвращению (строительства - ред.) "Северного потока - 2". В этом федеральном правительстве интерес к расследованию (инцидента с Навальным - ред.) стремится к нулю", - заявил Фризен, который является одним из авторов депутатского запроса.

Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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В Германии заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального
Представители Навального ранее заявили о том, что немецкой стороне была передана бутылка из-под питьевой воды, которой Навальный предположительно пользовался в Томске, на этой бутылке якобы обнаружены следы отравляющего вещества. Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу опровергло данные о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера Навального.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Решающая схватка за "Северный поток — 2". Чем грозит проекту Байден
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 19:38
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