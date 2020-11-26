https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586439759.html

В бундестаге рассказали о позиции Берлина по инциденту с Навальным

В бундестаге рассказали о позиции Берлина по инциденту с Навальным

Позиция правительства ФРГ в инциденте с Алексеем Навальным свидетельствует об использовании в политических целях этого случая для серьезного обострения в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:01

2020-11-26T14:01

2020-11-26T14:01

госпитализация алексея навального

антон фризен

северный поток — 2

альтернатива для германии (партия)

алексей навальный

сша

в мире

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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Позиция правительства ФРГ в инциденте с Алексеем Навальным свидетельствует об использовании в политических целях этого случая для серьезного обострения в отношениях между Берлином и Москвой, интерес к расследованию с германской стороны "стремится к нулю", заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Антон Фризен ("Альтернатива для Германии").Ранее правительство ФРГ дало официальный ответ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ. В нем, в частности, указано, что у кабмина нет сведений о том, как именно была передана в ФРГ бутылка из-под питьевой воды, в которой, по утверждению штаба Навального, находилось отравляющее вещество группы "Новичок", затем предположительно выявленное в анализах блогера в лаборатории бундесвера.Также нет информации у германского правительства, как следует из ответа на депутатский запрос, имеющегося в распоряжении РИА Новости, и о сопровождающих Навального лицах в день его прилета в Берлин, о возможном отравлении веществом группы "Новичок" других людей, контактировавших с Навальным, а также о сроках предоставления России правовой помощи по якобы имевшему место отравлению. В правительстве вновь заявили о том, что точный состав вещества, якобы примененного против Навального, не разглашен из-за "высокого риска распространения".Представители Навального ранее заявили о том, что немецкой стороне была передана бутылка из-под питьевой воды, которой Навальный предположительно пользовался в Томске, на этой бутылке якобы обнаружены следы отравляющего вещества. Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу опровергло данные о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера Навального.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201124/navalnyy-1586080238.html

https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586366718.html

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

https://ria.ru/20201124/navalnyy-1586155353.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, антон фризен, северный поток — 2, альтернатива для германии (партия), алексей навальный, сша, в мире