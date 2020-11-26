Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201126/mccartney-1586271463.html
Пол Маккартни рассказал, к какой помощи прибегает во время выступлений
Пол Маккартни рассказал, к какой помощи прибегает во время выступлений
Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни в беседе с ведущими подкаста Smartless признался, к какой помощи прибегает во время... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T03:23
2020-11-26T10:18
культура
стиль жизни
музыка
новости культуры
пол маккартни
the beatles
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152532/77/1525327790_0:0:2629:1479_1400x0_80_0_0_2626c092102656ea179a3e10fa5fd5b1.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни в беседе с ведущими подкаста Smartless признался, к какой помощи прибегает во время выступлений. По словам исполнителя, на концертах он использует телесуфлер, чтобы не забывать тексты песен. Но дело не в том, что у 78-летнего Маккартни есть проблемы с памятью. Оказалось, что на концертах он часто погружается в свои мысли. Пол Маккартни также рассказал, что не любит фотографироваться с поклонниками, но при этом рад остановиться и поболтать с ними. Свою позицию он объяснил тем, что, когда его просят сделать фото, он чувствует себя "обезьянкой в Сен-Тропе"."Мне это не нравится и даже отталкивает", – подчеркнул экс-участник The Beatles.
https://ria.ru/20200805/1575384845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152532/77/1525327790_254:0:2240:1490_1400x0_80_0_0_30fc84599d331d1763258310ceb6bb4b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, музыка, новости культуры, пол маккартни, the beatles

Пол Маккартни рассказал, к какой помощи прибегает во время выступлений

03:23 26.11.2020 (обновлено: 10:18 26.11.2020)
 
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, FileБританский музыкант Пол Маккартни
Британский музыкант Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни в беседе с ведущими подкаста Smartless признался, к какой помощи прибегает во время выступлений.
По словам исполнителя, на концертах он использует телесуфлер, чтобы не забывать тексты песен. Но дело не в том, что у 78-летнего Маккартни есть проблемы с памятью. Оказалось, что на концертах он часто погружается в свои мысли.

"Некоторые композиции, вроде "Eleanor Rigby" или что-то в этом роде, я исполняю на автопилоте. И в какой-то момент сам не замечаю, как про себя думаю: "Что я буду есть на ужин? Может, суп? А может, сразу перейду на основное блюдо?" Но я быстро прихожу в себя и говорю: "Стой!" Но собраться уже не получается, и я забываю песню. Поэтому у меня есть телесуфлер", – прокомментировал музыкант.

Пол Маккартни также рассказал, что не любит фотографироваться с поклонниками, но при этом рад остановиться и поболтать с ними. Свою позицию он объяснил тем, что, когда его просят сделать фото, он чувствует себя "обезьянкой в Сен-Тропе".
"Мне это не нравится и даже отталкивает", – подчеркнул экс-участник The Beatles.
Британская группа The Beatles во время репетиции в студии в Лондоне. 1963 год - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 10:08Культура
Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
 
КультураСтиль жизниМузыкаНовости культурыПол МаккартниThe Beatles
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
Лента новостейМолния