https://ria.ru/20201126/mccartney-1586271463.html

Пол Маккартни рассказал, к какой помощи прибегает во время выступлений

Пол Маккартни рассказал, к какой помощи прибегает во время выступлений

Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни в беседе с ведущими подкаста Smartless признался, к какой помощи прибегает во время... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T03:23

2020-11-26T03:23

2020-11-26T10:18

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни в беседе с ведущими подкаста Smartless признался, к какой помощи прибегает во время выступлений. По словам исполнителя, на концертах он использует телесуфлер, чтобы не забывать тексты песен. Но дело не в том, что у 78-летнего Маккартни есть проблемы с памятью. Оказалось, что на концертах он часто погружается в свои мысли. Пол Маккартни также рассказал, что не любит фотографироваться с поклонниками, но при этом рад остановиться и поболтать с ними. Свою позицию он объяснил тем, что, когда его просят сделать фото, он чувствует себя "обезьянкой в Сен-Тропе"."Мне это не нравится и даже отталкивает", – подчеркнул экс-участник The Beatles.

https://ria.ru/20200805/1575384845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, музыка, новости культуры, пол маккартни, the beatles