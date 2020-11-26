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Пол Маккартни рассказал, к какой помощи прибегает во время выступлений
Пол Маккартни рассказал, к какой помощи прибегает во время выступлений
Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни в беседе с ведущими подкаста Smartless признался, к какой помощи прибегает во время... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T03:23
2020-11-26T03:23
2020-11-26T10:18
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни в беседе с ведущими подкаста Smartless признался, к какой помощи прибегает во время выступлений. По словам исполнителя, на концертах он использует телесуфлер, чтобы не забывать тексты песен. Но дело не в том, что у 78-летнего Маккартни есть проблемы с памятью. Оказалось, что на концертах он часто погружается в свои мысли. Пол Маккартни также рассказал, что не любит фотографироваться с поклонниками, но при этом рад остановиться и поболтать с ними. Свою позицию он объяснил тем, что, когда его просят сделать фото, он чувствует себя "обезьянкой в Сен-Тропе"."Мне это не нравится и даже отталкивает", – подчеркнул экс-участник The Beatles.
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стиль жизни, музыка, новости культуры, пол маккартни, the beatles
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости
. Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни в беседе с ведущими подкаста Smartless признался
, к какой помощи прибегает во время выступлений.
По словам исполнителя, на концертах он использует телесуфлер, чтобы не забывать тексты песен. Но дело не в том, что у 78-летнего Маккартни есть проблемы с памятью. Оказалось, что на концертах он часто погружается в свои мысли.
"Некоторые композиции, вроде "Eleanor Rigby" или что-то в этом роде, я исполняю на автопилоте. И в какой-то момент сам не замечаю, как про себя думаю: "Что я буду есть на ужин? Может, суп? А может, сразу перейду на основное блюдо?" Но я быстро прихожу в себя и говорю: "Стой!" Но собраться уже не получается, и я забываю песню. Поэтому у меня есть телесуфлер", – прокомментировал музыкант.
Пол Маккартни также рассказал, что не любит фотографироваться с поклонниками, но при этом рад остановиться и поболтать с ними. Свою позицию он объяснил тем, что, когда его просят сделать фото, он чувствует себя "обезьянкой в Сен-Тропе".
"Мне это не нравится и даже отталкивает", – подчеркнул экс-участник The Beatles.