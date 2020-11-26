Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/maslo-1586376910.html
Итальянский эксперт рассказал, как выбрать оливковое масло по запаху
Итальянский эксперт рассказал, как выбрать оливковое масло по запаху
Правильное оливковое масло поможет укрепить иммунитет, а выбрать его можно по запаху, рассказал РИА Новости директор ассоциации итальянских производителей... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:05
2020-11-26T09:21
юнеско
италия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586383622_0:145:3072:1873_1400x0_80_0_0_b50e1f2af5f4224036c1b734023d1f14.jpg
РИМ, 26 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Правильное оливковое масло поможет укрепить иммунитет, а выбрать его можно по запаху, рассказал РИА Новости директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia).По случаю дня оливкового дерева, который ЮНЕСКО в прошлом году утвердила на 26 ноября, эксперт высказался о роли масла в повышении иммунитета и борьбе с заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией."Качественное оливковое масло богато антиоксидантами – полифенолами, которые помогает укрепить систему защиты организма. Я не врач, но я уверен, что все научные исследования в мире говорят, что масло прямого отжима класса extra-virgin улучшает иммунитет. Но не все виды оливкового масла имеют достаточное количество полифенолов, которые имеют решающее значения для здоровья. Богатое ими масло можно определить на вкус и на запах", - заявил Ди Нойя.Он создал школу дегустаторов оливкового масла, которая готовит своего рода "сомелье" для этого важнейшего в питании продукта."В нашей школе мы обучаем не только потребителей, но и профессионалов, которые затем могут работать у производителей. Масло с полифенолами обладает растительными ароматами: в нем есть запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно будет немного горьким и пряным", - отметил эксперт.По его словам, для пробы достаточно взять 10 миллилитров масла, которые необходимо налить в небольшой стакан, похожий на кофейную чашку.При этом, подчеркнул Ди Нойя, ошибкой станет выбирать масло по цвету: "Хороший продукт может быть и зеленым, и желтым". Важнее, чтобы бутылка была сделана из темного стекла – "масло боится света", отметил он."Главные враги масла – тепло, кислород и свет. Они снижают уровень антиоксидантов и, таким образом, пользу для организма", - сказал Ди Нойя.По его словам, разные виды масла нужно подбирать под определенную еду. "Горьковатое масло, например, сочетается с мясом - его сладковатость компенсирует горчинку масла. Для салата подойдут более легкие сорта. Нам нужно научиться подбирать масло так же, как мы поступаем с красным или белым вином: пасте и стейку подойдет масло с насыщенным вкусом, к овощам и рыбе лучше подать масло с растительными нотами", - сказал глава ассоциации Unaprol.Говоря о последнем урожае, он рассказал, что в Италии оливок собрано на 30% меньше, чем в прошлом году. Причиной падения производства стала засушливая погода. "С другой стороны, качество продукта оказалось прекрасным из-за того же отсутствия дождей – например, не было вредных насекомых", - отметил Ди Нойя.Он добавил, что пандемия COVID-19 отразилась и на индустрии оливок. "Коронавирус убивает закупки ресторанов, которые обычно берут масло высокого качества. К счастью, несмотря на остановку ресторанной отрасли, мы видим высокие продажи напрямую у производителей со стороны обычных потребителей. Предприятия в этом плане приспособились к торговле онлайн с доставкой на дом", - отметил он.Эксперт добавил, что случаи заболевания коронавирусом могут пагубно сказаться на сборе и выращивании оливок: "Дерево нуждается в уходе специалистов – урожай не может собирать человек, который никогда этого не делал".Фермерам, по его словам, пришлось организовать работу так, чтобы избежать скоплений людей на плантациях и на производстве."Это, конечно, замедлило процесс, но тот факт, что урожай был поменьше, нам немного помог. Объемы прошлого года создали бы нам больше проблем", - заключил Ди Нойя.
https://ria.ru/20201026/myaso-1581563620.html
https://ria.ru/20201112/tmin-1584314399.html
https://ria.ru/20201123/retsepty-1585519223.html
https://ria.ru/20201113/klubnika-1584537607.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586383622_114:107:2561:1942_1400x0_80_0_0_01aadd126b6def9aa12556f1614f6033.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юнеско, италия, общество

Итальянский эксперт рассказал, как выбрать оливковое масло по запаху

08:05 26.11.2020 (обновлено: 09:21 26.11.2020)
 
© Фото представлено EVOO SchoolДиректор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia)
Директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia) - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото представлено EVOO School
Читать ria.ru в
РИМ, 26 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Правильное оливковое масло поможет укрепить иммунитет, а выбрать его можно по запаху, рассказал РИА Новости директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia).
По случаю дня оливкового дерева, который ЮНЕСКО в прошлом году утвердила на 26 ноября, эксперт высказался о роли масла в повышении иммунитета и борьбе с заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией.
Продажа мяса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 13:11Новости Подмосковья
Роспотребнадзор Подмосковья рассказал как правильно выбрать мясо
"Качественное оливковое масло богато антиоксидантами – полифенолами, которые помогает укрепить систему защиты организма. Я не врач, но я уверен, что все научные исследования в мире говорят, что масло прямого отжима класса extra-virgin улучшает иммунитет. Но не все виды оливкового масла имеют достаточное количество полифенолов, которые имеют решающее значения для здоровья. Богатое ими масло можно определить на вкус и на запах", - заявил Ди Нойя.
Он создал школу дегустаторов оливкового масла, которая готовит своего рода "сомелье" для этого важнейшего в питании продукта.
"В нашей школе мы обучаем не только потребителей, но и профессионалов, которые затем могут работать у производителей. Масло с полифенолами обладает растительными ароматами: в нем есть запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно будет немного горьким и пряным", - отметил эксперт.
Масло черного тмина - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 16:35
Масло черного тмина: польза и вред "золота фараонов"
По его словам, для пробы достаточно взять 10 миллилитров масла, которые необходимо налить в небольшой стакан, похожий на кофейную чашку.
При этом, подчеркнул Ди Нойя, ошибкой станет выбирать масло по цвету: "Хороший продукт может быть и зеленым, и желтым". Важнее, чтобы бутылка была сделана из темного стекла – "масло боится света", отметил он.
"Главные враги масла – тепло, кислород и свет. Они снижают уровень антиоксидантов и, таким образом, пользу для организма", - сказал Ди Нойя.
© Фото представлено EVOO SchoolДиректор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia)
Директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia) - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото представлено EVOO School
Директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia)
По его словам, разные виды масла нужно подбирать под определенную еду. "Горьковатое масло, например, сочетается с мясом - его сладковатость компенсирует горчинку масла. Для салата подойдут более легкие сорта. Нам нужно научиться подбирать масло так же, как мы поступаем с красным или белым вином: пасте и стейку подойдет масло с насыщенным вкусом, к овощам и рыбе лучше подать масло с растительными нотами", - сказал глава ассоциации Unaprol.
Девушка ест пасту в ресторане - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 08:00Туризм
Едим как в Италии: секреты и рецепты самой популярной в мире кухни
Говоря о последнем урожае, он рассказал, что в Италии оливок собрано на 30% меньше, чем в прошлом году. Причиной падения производства стала засушливая погода. "С другой стороны, качество продукта оказалось прекрасным из-за того же отсутствия дождей – например, не было вредных насекомых", - отметил Ди Нойя.
Он добавил, что пандемия COVID-19 отразилась и на индустрии оливок. "Коронавирус убивает закупки ресторанов, которые обычно берут масло высокого качества. К счастью, несмотря на остановку ресторанной отрасли, мы видим высокие продажи напрямую у производителей со стороны обычных потребителей. Предприятия в этом плане приспособились к торговле онлайн с доставкой на дом", - отметил он.
© Фото представлено EVOO SchoolОливковое дерево
Оливковое дерево - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото представлено EVOO School
Оливковое дерево
Эксперт добавил, что случаи заболевания коронавирусом могут пагубно сказаться на сборе и выращивании оливок: "Дерево нуждается в уходе специалистов – урожай не может собирать человек, который никогда этого не делал".
Фермерам, по его словам, пришлось организовать работу так, чтобы избежать скоплений людей на плантациях и на производстве.
"Это, конечно, замедлило процесс, но тот факт, что урожай был поменьше, нам немного помог. Объемы прошлого года создали бы нам больше проблем", - заключил Ди Нойя.
Контейнер с клубникой - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 18:19
Для иммунитета и похудения: чем полезна клубника
 
ЮНЕСКОИталияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
Лента новостейМолния