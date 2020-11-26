https://ria.ru/20201126/makron-1586515985.html

Кремль не обратил внимания на новую статью о разговоре Путина и Макрона

Кремль не обратил внимания на новую статью о разговоре Путина и Макрона

В Кремле не обратили внимания на публикацию французского издания Challenges, которое приводит детали разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил РИА РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T20:05

2020-11-26T20:05

2020-11-26T20:05

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

дмитрий песков

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Кремле не обратили внимания на публикацию французского издания Challenges, которое приводит детали разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник ранее сообщило, что в ходе телефонных переговоров 7 ноября Путин попросил Макрона, чтобы Франция, в частности Институт Пастера, помогла России в производстве вакцины против COVID-19."Нет. Не обратили", - сказал Песков.Последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 16 ноября. По данным Кремля, тогда лидеры обсудили ситуацию в Нагарном Карабахе, а также "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе".А 7 ноября помимо этих вопросов президенты обсудили и тему борьбы с коронавирусом. После этого разговора Кремль сообщил, что "высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин".В России разрабатываются три вакцины от коронавируса, две из них уже доказали свою эффективность. Так, вакцина центра Гамалеи уже запускается в массовое производство, которое организовано на территории России.

https://ria.ru/20200923/beseda-1577631626.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, франция, в мире