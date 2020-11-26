https://ria.ru/20201126/makron-1586515985.html
Кремль не обратил внимания на новую статью о разговоре Путина и Макрона
Кремль не обратил внимания на новую статью о разговоре Путина и Макрона
В Кремле не обратили внимания на публикацию французского издания Challenges, которое приводит детали разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил РИА РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T20:05
2020-11-26T20:05
2020-11-26T20:05
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Кремле не обратили внимания на публикацию французского издания Challenges, которое приводит детали разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник ранее сообщило, что в ходе телефонных переговоров 7 ноября Путин попросил Макрона, чтобы Франция, в частности Институт Пастера, помогла России в производстве вакцины против COVID-19."Нет. Не обратили", - сказал Песков.Последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 16 ноября. По данным Кремля, тогда лидеры обсудили ситуацию в Нагарном Карабахе, а также "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе".А 7 ноября помимо этих вопросов президенты обсудили и тему борьбы с коронавирусом. После этого разговора Кремль сообщил, что "высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин".В России разрабатываются три вакцины от коронавируса, две из них уже доказали свою эффективность. Так, вакцина центра Гамалеи уже запускается в массовое производство, которое организовано на территории России.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, франция, в мире
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
В Кремле не обратили внимания на публикацию французского издания Challenges
, которое приводит детали разговора Владимира Путина
и Эммануэля Макрона
, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник ранее сообщило, что в ходе телефонных переговоров 7 ноября Путин попросил Макрона, чтобы Франция
, в частности Институт Пастера, помогла России в производстве вакцины против COVID-19.
"Нет. Не обратили", - сказал Песков.
Последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 16 ноября. По данным Кремля, тогда лидеры обсудили ситуацию в Нагарном Карабахе, а также "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе".
А 7 ноября помимо этих вопросов президенты обсудили и тему борьбы с коронавирусом. После этого разговора Кремль сообщил, что "высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин".
В России разрабатываются три вакцины от коронавируса, две из них уже доказали свою эффективность. Так, вакцина центра Гамалеи уже запускается в массовое производство, которое организовано на территории России.