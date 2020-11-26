https://ria.ru/20201126/krym-1586426011.html

В Госдуме предложили Франции вслед за Карабахом признать статус Крыма

В Госдуме предложили Франции вслед за Карабахом признать статус Крыма

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что следующим логичным шагом сената Франции после резолюции по Карабаху должно стать признание... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:04

2020-11-26T13:04

2020-11-26T13:04

россия

михаил шеремет

нагорный карабах

госдума рф

франция

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что следующим логичным шагом сената Франции после резолюции по Карабаху должно стать признание российского статуса Крыма.Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.Собеседник агентства считает, что решение французского сената по Карабаху является выверенной "политической игрой" для решения геополитических задач в противовес Турции. "В отношении Крыма Франция ведет совершенно иную политическую игру. Это объясняет отказ французской стороны все эти годы признавать российский статус Крыма, введение антироссийских санкций, а также упорное игнорирование западными странами блокад полуострова, устраиваемых Украиной. Я не верю, что они беспокоятся о судьбах людей в Нагарном Карабахе, и не верю, что они способны пойти на признание Крыма", - заявил депутат.По его словам, если бы французская сторона действительно заботилась о людях, то давно попыталась бы предотвратить военный конфликт и не допустить человеческих жертв в Карабахе, как это сделала Россия, введя своих миротворцев."Сегодня позиция сената Франции выглядит как лозунги и заявления, которые могут привести только к эскалации конфликта", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201126/obse-1586406238.html

https://ria.ru/20201017/krym-1580232898.html

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нагорный карабах

франция

республика крым

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россия, михаил шеремет, нагорный карабах, госдума рф, франция, республика крым, в мире