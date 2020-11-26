В Госдуме предложили Франции вслед за Карабахом признать статус Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что следующим логичным шагом сената Франции после резолюции по Карабаху должно стать признание российского статуса Крыма.
Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.
"Если властям Франции действительно так важен выбор и самоопределение людей, если их позиция по уважению демократических ценностей и стремлений других народов действительно искренна, а не продуманная политическая игра, то вслед за признанием независимости Нагорного Карабаха должно последовать принятие резолюции о признании российского статуса Крыма. Это будет хоть и запоздалый, но логический шаг. В противном случае решение французских сенаторов по Карабаху не более чем лицемерие", - сказал РИА Новости Шеремет.
Собеседник агентства считает, что решение французского сената по Карабаху является выверенной "политической игрой" для решения геополитических задач в противовес Турции. "В отношении Крыма Франция ведет совершенно иную политическую игру. Это объясняет отказ французской стороны все эти годы признавать российский статус Крыма, введение антироссийских санкций, а также упорное игнорирование западными странами блокад полуострова, устраиваемых Украиной. Я не верю, что они беспокоятся о судьбах людей в Нагарном Карабахе, и не верю, что они способны пойти на признание Крыма", - заявил депутат.
По его словам, если бы французская сторона действительно заботилась о людях, то давно попыталась бы предотвратить военный конфликт и не допустить человеческих жертв в Карабахе, как это сделала Россия, введя своих миротворцев.
"Сегодня позиция сената Франции выглядит как лозунги и заявления, которые могут привести только к эскалации конфликта", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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