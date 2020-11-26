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В Госдуме предложили Франции вслед за Карабахом признать статус Крыма
В Госдуме предложили Франции вслед за Карабахом признать статус Крыма
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что следующим логичным шагом сената Франции после резолюции по Карабаху должно стать признание... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:04
2020-11-26T13:04
россия
михаил шеремет
нагорный карабах
госдума рф
франция
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что следующим логичным шагом сената Франции после резолюции по Карабаху должно стать признание российского статуса Крыма.Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.Собеседник агентства считает, что решение французского сената по Карабаху является выверенной "политической игрой" для решения геополитических задач в противовес Турции. "В отношении Крыма Франция ведет совершенно иную политическую игру. Это объясняет отказ французской стороны все эти годы признавать российский статус Крыма, введение антироссийских санкций, а также упорное игнорирование западными странами блокад полуострова, устраиваемых Украиной. Я не верю, что они беспокоятся о судьбах людей в Нагарном Карабахе, и не верю, что они способны пойти на признание Крыма", - заявил депутат.По его словам, если бы французская сторона действительно заботилась о людях, то давно попыталась бы предотвратить военный конфликт и не допустить человеческих жертв в Карабахе, как это сделала Россия, введя своих миротворцев."Сегодня позиция сената Франции выглядит как лозунги и заявления, которые могут привести только к эскалации конфликта", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201126/obse-1586406238.html
https://ria.ru/20201017/krym-1580232898.html
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нагорный карабах
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россия, михаил шеремет, нагорный карабах, госдума рф, франция, республика крым, в мире

В Госдуме предложили Франции вслед за Карабахом признать статус Крыма

13:04 26.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что следующим логичным шагом сената Франции после резолюции по Карабаху должно стать признание российского статуса Крыма.
Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.

"Если властям Франции действительно так важен выбор и самоопределение людей, если их позиция по уважению демократических ценностей и стремлений других народов действительно искренна, а не продуманная политическая игра, то вслед за признанием независимости Нагорного Карабаха должно последовать принятие резолюции о признании российского статуса Крыма. Это будет хоть и запоздалый, но логический шаг. В противном случае решение французских сенаторов по Карабаху не более чем лицемерие", - сказал РИА Новости Шеремет.

Собеседник агентства считает, что решение французского сената по Карабаху является выверенной "политической игрой" для решения геополитических задач в противовес Турции. "В отношении Крыма Франция ведет совершенно иную политическую игру. Это объясняет отказ французской стороны все эти годы признавать российский статус Крыма, введение антироссийских санкций, а также упорное игнорирование западными странами блокад полуострова, устраиваемых Украиной. Я не верю, что они беспокоятся о судьбах людей в Нагарном Карабахе, и не верю, что они способны пойти на признание Крыма", - заявил депутат.
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По его словам, если бы французская сторона действительно заботилась о людях, то давно попыталась бы предотвратить военный конфликт и не допустить человеческих жертв в Карабахе, как это сделала Россия, введя своих миротворцев.
"Сегодня позиция сената Франции выглядит как лозунги и заявления, которые могут привести только к эскалации конфликта", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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