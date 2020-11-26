https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586396635.html

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Число случаев COVID-19 в России за стуки выросло на рекордные 25 487, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:42

2020-11-26T10:42

2020-11-26T16:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за стуки выросло на рекордные 25 487, сообщили в оперативном штабе.Предыдущий максимальный прирост регистрировали 23 ноября — 25 173. Темп держится на уровне 1,2 процента.Третий день подряд медики фиксируют суточный рекорд смертности — 524, накануне было 507. Выздоровели 25 073 человека.Больше всего новых пациентов в Москве (6075, днем ранее было 4685), Санкт-Петербурге (3669), Подмосковье (1022), меньше всего в Еврейской автономной области (28), на Чукотке (семь) и в Ненецком автономном округе (четыре).Всего с марта в России выявили 2 187 990 заразившихся коронавирусом, из них 38 тысяч скончались, почти 1,7 миллиона вылечились.Во всем мире число инфицированных превысило 59 миллионов, жертвами вируса стали 1,4 миллиона человек. Больше всего заразившихся в США, Индии и Бразилии. В первую десятку также входят Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/simptomy-1586381949.html

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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