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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586396635.html
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Число случаев COVID-19 в России за стуки выросло на рекордные 25 487, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:42
2020-11-26T16:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за стуки выросло на рекордные 25 487, сообщили в оперативном штабе.Предыдущий максимальный прирост регистрировали 23 ноября — 25 173. Темп держится на уровне 1,2 процента.Третий день подряд медики фиксируют суточный рекорд смертности — 524, накануне было 507. Выздоровели 25 073 человека.Больше всего новых пациентов в Москве (6075, днем ранее было 4685), Санкт-Петербурге (3669), Подмосковье (1022), меньше всего в Еврейской автономной области (28), на Чукотке (семь) и в Ненецком автономном округе (четыре).Всего с марта в России выявили 2 187 990 заразившихся коронавирусом, из них 38 тысяч скончались, почти 1,7 миллиона вылечились.Во всем мире число инфицированных превысило 59 миллионов, жертвами вируса стали 1,4 миллиона человек. Больше всего заразившихся в США, Индии и Бразилии. В первую десятку также входят Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/simptomy-1586381949.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

10:42 26.11.2020 (обновлено: 16:14 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в "Крылатском"
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за стуки выросло на рекордные 25 487, сообщили в оперативном штабе.
Предыдущий максимальный прирост регистрировали 23 ноября — 25 173. Темп держится на уровне 1,2 процента.
Третий день подряд медики фиксируют суточный рекорд смертности — 524, накануне было 507. Выздоровели 25 073 человека.
Больше всего новых пациентов в Москве (6075, днем ранее было 4685), Санкт-Петербурге (3669), Подмосковье (1022), меньше всего в Еврейской автономной области (28), на Чукотке (семь) и в Ненецком автономном округе (четыре).
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Названы неочевидные симптомы коронавируса
Всего с марта в России выявили 2 187 990 заразившихся коронавирусом, из них 38 тысяч скончались, почти 1,7 миллиона вылечились.
Во всем мире число инфицированных превысило 59 миллионов, жертвами вируса стали 1,4 миллиона человек. Больше всего заразившихся в США, Индии и Бразилии. В первую десятку также входят Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожие на улице в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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