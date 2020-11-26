https://ria.ru/20201126/kiberkhaos-1586438194.html

Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире

Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире

Мир рискует погрузиться в "киберхаос" без универсальных договоренностей в сфере информационной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:51

2020-11-26T13:51

2020-11-26T13:51

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мир рискует погрузиться в "киберхаос" без универсальных договоренностей в сфере информационной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, выступая на заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии.По словам Лаврова, именно в состоянии кибервойны и при поддержке извне процветает противоправная подрывная активность, происходит использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях."Необходимо продолжать совместно отстаивать наши подходы в данной сфере на многосторонних площадках, в региональных механизмах и в двустороннем формате", - подчеркнул он.В этой связи глава МИД РФ отметил слаженное взаимодействие делегаций двух стран при запуске рабочей группы открытого состава ГА ООН по международной информационной безопасности, специального комитета экспертов по разработке Конвенции по борьбе с киберпреступностью."Работаем и над текстом совместного заявления глав государств СНГ по этой тематике", - заключил министр.

https://ria.ru/20191226/1562864362.html

https://ria.ru/20201120/kiberprestupnost-1585566903.html

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россия, сергей лавров, снг, белоруссия, оон, в мире