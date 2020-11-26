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Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире
Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире
Мир рискует погрузиться в "киберхаос" без универсальных договоренностей в сфере информационной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:51
2020-11-26T13:51
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сергей лавров
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мир рискует погрузиться в "киберхаос" без универсальных договоренностей в сфере информационной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, выступая на заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии.По словам Лаврова, именно в состоянии кибервойны и при поддержке извне процветает противоправная подрывная активность, происходит использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях."Необходимо продолжать совместно отстаивать наши подходы в данной сфере на многосторонних площадках, в региональных механизмах и в двустороннем формате", - подчеркнул он.В этой связи глава МИД РФ отметил слаженное взаимодействие делегаций двух стран при запуске рабочей группы открытого состава ГА ООН по международной информационной безопасности, специального комитета экспертов по разработке Конвенции по борьбе с киберпреступностью."Работаем и над текстом совместного заявления глав государств СНГ по этой тематике", - заключил министр.
https://ria.ru/20191226/1562864362.html
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россия, сергей лавров, снг, белоруссия, оон, в мире

Лавров заявил об угрозе "киберхаоса" в мире

13:51 26.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мир рискует погрузиться в "киберхаос" без универсальных договоренностей в сфере информационной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, выступая на заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии.

"В нашей повестке дня стоит вопрос международной информационной безопасности. Последние события в Ливии демонстрируют востребованность сотрудничества по этой проблематике. Причем сотрудничества не келейного, а с участием всех без исключения стран. Очевидно, что без универсальных договоренностей мир рискует погрузиться в киберхаос, последствия которого могут оказаться катастрофическими", - сказал он.

По словам Лаврова, именно в состоянии кибервойны и при поддержке извне процветает противоправная подрывная активность, происходит использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
"Необходимо продолжать совместно отстаивать наши подходы в данной сфере на многосторонних площадках, в региональных механизмах и в двустороннем формате", - подчеркнул он.
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В этой связи глава МИД РФ отметил слаженное взаимодействие делегаций двух стран при запуске рабочей группы открытого состава ГА ООН по международной информационной безопасности, специального комитета экспертов по разработке Конвенции по борьбе с киберпреступностью.
"Работаем и над текстом совместного заявления глав государств СНГ по этой тематике", - заключил министр.
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