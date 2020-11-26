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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586532232.html
МИД Франции заявил о непризнании Карабаха
МИД Франции заявил о непризнании Карабаха
Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, заявил представитель французского МИД. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T22:53
2020-11-27T00:26
ситуация в нагорном карабахе
обсе
мид франции‎
нагорно-карабахская республика
франция
азербайджан
в мире
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ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости. Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, заявил представитель французского МИД.Сенат Франции в среду вечером абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Вместе с тем госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в ходе рассмотрения резолюции заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса."Во время дебатов, предшествовавших голосованию (в Сенате) Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь по туризму... напомнил позицию французского правительства по этому вопросу: Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику", - говорится в заявлении представителя МИД.Он также подчеркнул, что ответственность Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в частности, по вопросу будущего статуса Нагорного Карабаха. Исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке, отметил представитель французского ведомства."Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, происходившего в последние недели. В своем обращении к Сенату госсекретарь также отметил, что ни одно государство еще не признало Нагорный Карабах", - сказал представитель МИД.Франция, верная своим обязательствам для достижения мира, по-прежнему полна решимости добиться прочного урегулирования конфликта в Карабахе с учетом требований безопасности и достоинства народов региона, указал он."Франция и дальше будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Она останется вовлеченной в рамках сопредседательства Минской группы для продвижения по всем параметрам, которые еще предстоит согласовать после договора о прекращении огня, заключенного 9 ноября, в частности, в отношении ухода иностранных наемников, задействованных во время конфликта, или защиты исторического и культурного наследия региона", - подчеркнул представитель МИД.Он также напомнил о структурированных действиях Франции по оказанию гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха.В четверг парламент Азербайджана принял заявление, в котором предложил своему обратиться в ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
https://ria.ru/20201113/vozvraschenie-1584550324.html
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обсе, мид франции‎, нагорно-карабахская республика, франция, азербайджан, в мире

МИД Франции заявил о непризнании Карабаха

22:53 26.11.2020 (обновлено: 00:26 27.11.2020)
 
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
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ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости. Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, заявил представитель французского МИД.
Сенат Франции в среду вечером абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Вместе с тем госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в ходе рассмотрения резолюции заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.
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"Во время дебатов, предшествовавших голосованию (в Сенате) Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь по туризму... напомнил позицию французского правительства по этому вопросу: Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику", - говорится в заявлении представителя МИД.
Он также подчеркнул, что ответственность Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в частности, по вопросу будущего статуса Нагорного Карабаха. Исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке, отметил представитель французского ведомства.
"Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, происходившего в последние недели. В своем обращении к Сенату госсекретарь также отметил, что ни одно государство еще не признало Нагорный Карабах", - сказал представитель МИД.
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Франция, верная своим обязательствам для достижения мира, по-прежнему полна решимости добиться прочного урегулирования конфликта в Карабахе с учетом требований безопасности и достоинства народов региона, указал он.
"Франция и дальше будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Она останется вовлеченной в рамках сопредседательства Минской группы для продвижения по всем параметрам, которые еще предстоит согласовать после договора о прекращении огня, заключенного 9 ноября, в частности, в отношении ухода иностранных наемников, задействованных во время конфликта, или защиты исторического и культурного наследия региона", - подчеркнул представитель МИД.
Он также напомнил о структурированных действиях Франции по оказанию гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха.
В четверг парламент Азербайджана принял заявление, в котором предложил своему обратиться в ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕМИД Франции‎Нагорно-Карабахская РеспубликаФранцияАзербайджанВ мире
 
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