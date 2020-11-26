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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586371610.html
Миротворцы помогали при передаче Кельбаджарского района Азербайджану
Миротворцы помогали при передаче Кельбаджарского района Азербайджану
Российские миротворцы обеспечили безопасность гражданских при передаче Кельбаджарского района в Нагорном Карабахе под контроль вооруженных сил Азербайджана,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T05:14
2020-11-26T09:35
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы обеспечили безопасность гражданских при передаче Кельбаджарского района в Нагорном Карабахе под контроль вооруженных сил Азербайджана, сообщило Минобороны РФ.Кельбаджарский район, который с 1993 года контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика, 25 ноября перешел под контроль азербайджанских сил согласно трехсторонним договоренностям лидеров России, Армении и Азербайджана.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Бои в Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт. В Азербайджане сообщали о ракетных обстрелах мирных населенных пунктов, в том числе второго по величине города страны Гянджа.Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Азербайджанские военные за полтора месяца взяли под контроль значительную территорию: по данным от обеих сторон конфликта, это, в частности, важные населенные пункты Шуши (арм.)/Шуша (азерб.), Зангелан/Зангилан, Кубатлы/Губадлы, Гадрут, Физули, Джабраил.
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586338473.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно.
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Миротворцы помогали при передаче Кельбаджарского района Азербайджану

05:14 26.11.2020 (обновлено: 09:35 26.11.2020)
 
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы обеспечили безопасность гражданских при передаче Кельбаджарского района в Нагорном Карабахе под контроль вооруженных сил Азербайджана, сообщило Минобороны РФ.
Кельбаджарский район, который с 1993 года контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика, 25 ноября перешел под контроль азербайджанских сил согласно трехсторонним договоренностям лидеров России, Армении и Азербайджана.
"Военнослужащие российского миротворческого контингента при выполнении условий трехстороннего соглашения в ходе передачи Кельбаджарского района обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района", - говорится в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Бои в Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт. В Азербайджане сообщали о ракетных обстрелах мирных населенных пунктов, в том числе второго по величине города страны Гянджа.
Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Азербайджанские военные за полтора месяца взяли под контроль значительную территорию: по данным от обеих сторон конфликта, это, в частности, важные населенные пункты Шуши (арм.)/Шуша (азерб.), Зангелан/Зангилан, Кубатлы/Губадлы, Гадрут, Физули, Джабраил.
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