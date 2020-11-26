https://ria.ru/20201126/impichment-1586461977.html

Оппозиция в Армении будет добиваться импичмента Пашиняна

Оппозиция в Армении будет добиваться импичмента Пашиняна

Армянская оппозиция будет добиваться импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна после отмены военного положения, заявила на внеочередном заседании... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:39

2020-11-26T15:39

2020-11-26T17:04

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

процветающая армения

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847160_0:81:1670:1020_1400x0_80_0_0_b1518a68d1687a25b1fc8ae4bb1e9bab.jpg

ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. Армянская оппозиция будет добиваться импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна после отмены военного положения, заявила на внеочередном заседании парламента депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян.Военное положение в Армении объявили 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе. В ночь на 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее заявление о прекращении военных действий.По ее словам, сохранение режима военного положение — "жалкая попытка сдержать те процессы, которые объективно должны были возникнуть после подписания документа о капитуляции (в Карабахе. — Прим. ред.), когда проигравший руководитель отказывается уходить, и дать стране новый шанс на обеспечение безопасности, возвращение пленных"."Сегодня — без преувеличения — мы или отстраним Никола Пашиняна, или потеряем Армению", — сказала парламентарий.Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста — во время военного положения это запрещено. Протесты в Ереване начались после того, как Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди требований митингующих — отставка премьера, создание временного правительства и проведение досрочных выборов.Ранее в ходе заседания профильной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Альберт Багдасарян заявил, что Вооруженные силы не против отмены военного положения, но параллельно нужно принять решение для обеспечения охраны границ — "речь идет о примерно 520 километрах". В случае отмены военного положения он предложил сразу принять решение о трехмесячных сборах после поэтапной демобилизации.Замминистра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что сохранение режима военного положения нужно для распределения гуманитарной помощи и организации лечения военнослужащих. При этом она допустила вероятность пересмотра некоторых ограничений.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201125/karabakh-1586338473.html

https://ria.ru/20201126/karabakh-1586413593.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире