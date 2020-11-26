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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/impichment-1586461977.html
Оппозиция в Армении будет добиваться импичмента Пашиняна
Оппозиция в Армении будет добиваться импичмента Пашиняна
Армянская оппозиция будет добиваться импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна после отмены военного положения, заявила на внеочередном заседании... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:39
2020-11-26T17:04
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
процветающая армения
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. Армянская оппозиция будет добиваться импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна после отмены военного положения, заявила на внеочередном заседании парламента депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян.Военное положение в Армении объявили 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе. В ночь на 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее заявление о прекращении военных действий.По ее словам, сохранение режима военного положение — "жалкая попытка сдержать те процессы, которые объективно должны были возникнуть после подписания документа о капитуляции (в Карабахе. — Прим. ред.), когда проигравший руководитель отказывается уходить, и дать стране новый шанс на обеспечение безопасности, возвращение пленных"."Сегодня — без преувеличения — мы или отстраним Никола Пашиняна, или потеряем Армению", — сказала парламентарий.Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста — во время военного положения это запрещено. Протесты в Ереване начались после того, как Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди требований митингующих — отставка премьера, создание временного правительства и проведение досрочных выборов.Ранее в ходе заседания профильной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Альберт Багдасарян заявил, что Вооруженные силы не против отмены военного положения, но параллельно нужно принять решение для обеспечения охраны границ — "речь идет о примерно 520 километрах". В случае отмены военного положения он предложил сразу принять решение о трехмесячных сборах после поэтапной демобилизации.Замминистра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что сохранение режима военного положения нужно для распределения гуманитарной помощи и организации лечения военнослужащих. При этом она допустила вероятность пересмотра некоторых ограничений.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586338473.html
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никол пашинян, нагорный карабах, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире

Оппозиция в Армении будет добиваться импичмента Пашиняна

15:39 26.11.2020 (обновлено: 17:04 26.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. Армянская оппозиция будет добиваться импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна после отмены военного положения, заявила на внеочередном заседании парламента депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян.
Военное положение в Армении объявили 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе. В ночь на 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее заявление о прекращении военных действий.

"Наша цель открыта и прозрачна — объявленное чисто декларативно военное положение должно быть отменено, после чего мы все должны объявить импичмент человеку, занимающему кресло премьер-министра", — сказала Исаян.

По ее словам, сохранение режима военного положение — "жалкая попытка сдержать те процессы, которые объективно должны были возникнуть после подписания документа о капитуляции (в Карабахе. — Прим. ред.), когда проигравший руководитель отказывается уходить, и дать стране новый шанс на обеспечение безопасности, возвращение пленных".
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"Сегодня — без преувеличения — мы или отстраним Никола Пашиняна, или потеряем Армению", — сказала парламентарий.
Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста — во время военного положения это запрещено. Протесты в Ереване начались после того, как Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди требований митингующих — отставка премьера, создание временного правительства и проведение досрочных выборов.
Ранее в ходе заседания профильной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Альберт Багдасарян заявил, что Вооруженные силы не против отмены военного положения, но параллельно нужно принять решение для обеспечения охраны границ — "речь идет о примерно 520 километрах". В случае отмены военного положения он предложил сразу принять решение о трехмесячных сборах после поэтапной демобилизации.
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Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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