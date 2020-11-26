https://ria.ru/20201126/germaniya-1586447453.html

Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран

Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран

Германия в последнее время решила стать локомотивом агрессивных действий против стран, не входящих в Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:40

2020-11-26T14:40

2020-11-26T15:45

сергей лавров

нато

евросоюз

германия

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Германия в последнее время решила стать локомотивом агрессивных действий против стран, не входящих в Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.Ранее Лавров заявлял, что в Берлине усиливается курс на сдерживание России, непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес РФ становятся обыденными для ФРГ.Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ранее ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.

https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586439759.html

https://ria.ru/20201125/worldwar-1586274960.html

германия

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сергей лавров, нато, евросоюз, германия, безопасность