https://ria.ru/20201126/evro-1586426463.html
Официальный курс евро на пятницу вырос до 90,03 рубля
Официальный курс евро на пятницу вырос до 90,03 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 14 копеек - до 90,0291 рубля, курс доллара снизился на 2,09 копейки, до 75,4518 рубля,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:06
2020-11-26T13:06
2020-11-26T13:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 14 копеек - до 90,0291 рубля, курс доллара снизился на 2,09 копейки, до 75,4518 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 5,2 копейки, составив 82,0116 рубля.
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