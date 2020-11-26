https://ria.ru/20201126/evro-1586426463.html

Официальный курс евро на пятницу вырос до 90,03 рубля

Официальный курс евро на пятницу вырос до 90,03 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 14 копеек - до 90,0291 рубля, курс доллара снизился на 2,09 копейки, до 75,4518 рубля,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:06

2020-11-26T13:06

2020-11-26T13:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 14 копеек - до 90,0291 рубля, курс доллара снизился на 2,09 копейки, до 75,4518 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 5,2 копейки, составив 82,0116 рубля.

https://ria.ru/20201125/neft-1586352178.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика