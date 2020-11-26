https://ria.ru/20201126/donetsk-1586385723.html

В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

Колонна МЧС России доставила в Донецк в качестве гуманитарной помощи более 60 тонн лекарств и медоборудования, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:29

2020-11-26T09:29

2020-11-26T11:55

мчс днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Колонна МЧС России доставила в Донецк в качестве гуманитарной помощи более 60 тонн лекарств и медоборудования, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики."В ДНР прибыл сотый юбилейный конвой от МЧС России. Грузовики доставили более 60 тонн гуманитарного груза, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС ДНР.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 октября.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 99 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201126/lnr-1586378440.html

https://ria.ru/20201125/dnr-1586330812.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, оон, в мире