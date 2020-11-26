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Ленинградская область
https://ria.ru/20201126/derevya-1586418355.html
В Ленобласти осенью высадили почти четыре миллиона деревьев
В Ленобласти осенью высадили почти четыре миллиона деревьев
В Ленинградской области в осенний период высадили почти четыре миллиона саженцев различных пород деревьев, сообщил РИА Новости рассказал пресс-службы областной... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:54
2020-11-26T12:54
ленинградская область
общероссийский народный фронт
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области в осенний период высадили почти четыре миллиона саженцев различных пород деревьев, сообщил РИА Новости рассказал пресс-службы областной администрации.По его словам, согласно данным Рослесхоза, это около 10% от всего объема саженцев всероссийской акции "Сохраним лес", в ходе которой были высажены 40 миллионов деревьев различных пород.Акция в регионе проводится в рамках национального проекта "Экология" по инициативе министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы при поддержке "Молодёжки ОНФ"."По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области, к настоящему времени мероприятия по лесовосстановлению в регионе выполнены на площади 17,9 тысяч га, в том числе по искусственному лесовосстановлению — на площади более 8,9 тысяч га или 101% от годового плана", — отметил собеседник агентства.Показатель регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" по соотношению площади лесовосстановления и лесоразведения к площади сплошных рубок составляет 81,8%, при установленном региону на 2020 год показателе не ниже 69,1%.
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общероссийский народный фронт, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), ленинградская область

В Ленобласти осенью высадили почти четыре миллиона деревьев

12:54 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВолонтер сажает саженец хвойной породы
Волонтер сажает саженец хвойной породы - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области в осенний период высадили почти четыре миллиона саженцев различных пород деревьев, сообщил РИА Новости рассказал пресс-службы областной администрации.
По его словам, согласно данным Рослесхоза, это около 10% от всего объема саженцев всероссийской акции "Сохраним лес", в ходе которой были высажены 40 миллионов деревьев различных пород.
Акция в регионе проводится в рамках национального проекта "Экология" по инициативе министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы при поддержке "Молодёжки ОНФ".
"По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области, к настоящему времени мероприятия по лесовосстановлению в регионе выполнены на площади 17,9 тысяч га, в том числе по искусственному лесовосстановлению — на площади более 8,9 тысяч га или 101% от годового плана", — отметил собеседник агентства.
Показатель регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" по соотношению площади лесовосстановления и лесоразведения к площади сплошных рубок составляет 81,8%, при установленном региону на 2020 год показателе не ниже 69,1%.
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