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Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев
Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев
В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России, вице-адмирал Алексей... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:34
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев, сообщил источник РИА Новости.Буриличев родился в 1958 году в Ленинграде. С отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота. В конце 1980-х был помощником командира подводных лодок К-463 и К-317 "Пантера". В 90-х командовал атомной подлодкой К-461 "Волк", которая выполняла сложные задачи в удаленных районах Атлантики. Так, в зоне господства противолодочных сил США субмарина обнаружила новейшую американскую подлодку с баллистическими ракетами.Затем "Волк" долго скрытно следил за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование. За это Буриличеву присвоили звание Героя России.С октября 2005 года он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений ведомства, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.
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министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество

Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

10:34 26.11.2020 (обновлено: 11:35 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНачальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Алексей Буриличев
Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Алексей Буриличев - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев, сообщил источник РИА Новости.

"Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус", — уточнил собеседник агентства.

Буриличев родился в 1958 году в Ленинграде. С отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота.
В конце 1980-х был помощником командира подводных лодок К-463 и К-317 "Пантера". В 90-х командовал атомной подлодкой К-461 "Волк", которая выполняла сложные задачи в удаленных районах Атлантики. Так, в зоне господства противолодочных сил США субмарина обнаружила новейшую американскую подлодку с баллистическими ракетами.
Затем "Волк" долго скрытно следил за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование. За это Буриличеву присвоили звание Героя России.
С октября 2005 года он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений ведомства, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваОбщество
 
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