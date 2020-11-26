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Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

Умер самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России, вице-адмирал Алексей... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:34

2020-11-26T10:34

2020-11-26T11:35

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев, сообщил источник РИА Новости.Буриличев родился в 1958 году в Ленинграде. С отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота. В конце 1980-х был помощником командира подводных лодок К-463 и К-317 "Пантера". В 90-х командовал атомной подлодкой К-461 "Волк", которая выполняла сложные задачи в удаленных районах Атлантики. Так, в зоне господства противолодочных сил США субмарина обнаружила новейшую американскую подлодку с баллистическими ракетами.Затем "Волк" долго скрытно следил за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование. За это Буриличеву присвоили звание Героя России.С октября 2005 года он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений ведомства, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество