https://ria.ru/20201126/boris-moiseev-1586402066.html
Моисеев хочет спеть "Голубую луну" с Бузовой и Трубачом
Моисеев хочет спеть "Голубую луну" с Бузовой и Трубачом
Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о желании артиста спеть "Голубую луну" вместе с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:53
2020-11-26T11:53
2020-11-26T11:54
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о желании артиста спеть "Голубую луну" вместе с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом.Этот хит Моисеева Бузова с Трубачом исполнили в программе "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Горох сообщил, что Ольга с Николаем спрашивали у Бориса Михайловича разрешения исполнить эту песню, и выступление тщательно готовилось. По словам директора артиста, "Борис с удовольствием разрешил им это сделать", прослушал несколько версий и лично утвердил ту, которая прозвучала в эфире.Сергей Горох также рассказал, что Моисеев доволен их исполнением, но сожалеет, что все произошло без него. "Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли", — привел он слова певца.Горох пояснил, что сейчас на одном из телеканалов готовится большая передача о Борисе Моисееве. "Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну", — сказал представитель певца.Ранее в СМИ появлялись тревожные сообщения о состоянии Бориса Моисеева, который перенес инсульт. Однако артист эти слухи опроверг.Он заверил поклонников, что "туда" пока не собирается. "У меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей", — сказал Борис Моисеев.
https://ria.ru/20200917/moiseev-1577411480.html
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знаменитости, звезды, борис моисеев, ольга бузова
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости
. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал
о желании артиста спеть "Голубую луну" вместе с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом.
Этот хит Моисеева Бузова с Трубачом исполнили
в программе "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro Горох сообщил, что Ольга с Николаем спрашивали у Бориса Михайловича разрешения исполнить эту песню, и выступление тщательно готовилось.
По словам директора артиста, "Борис с удовольствием разрешил им это сделать", прослушал несколько версий и лично утвердил ту, которая прозвучала в эфире.
Сергей Горох также рассказал, что Моисеев доволен их исполнением, но сожалеет, что все произошло без него. "Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли", — привел он слова певца.
Директор артиста выразил уверенность, что Моисеев, Бузова и Трубач "споют песню вместе".
Горох пояснил, что сейчас на одном из телеканалов готовится большая передача о Борисе Моисееве. "Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну", — сказал представитель певца.
Ранее в СМИ появлялись
тревожные сообщения о состоянии Бориса Моисеева, который перенес инсульт. Однако артист эти слухи опроверг.
Он заверил поклонников, что "туда" пока не собирается. "У меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей", — сказал Борис Моисеев.