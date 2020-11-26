https://ria.ru/20201126/boris-moiseev-1586402066.html

Моисеев хочет спеть "Голубую луну" с Бузовой и Трубачом

Моисеев хочет спеть "Голубую луну" с Бузовой и Трубачом

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о желании артиста спеть "Голубую луну" вместе с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:53

2020-11-26T11:53

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о желании артиста спеть "Голубую луну" вместе с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом.Этот хит Моисеева Бузова с Трубачом исполнили в программе "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Горох сообщил, что Ольга с Николаем спрашивали у Бориса Михайловича разрешения исполнить эту песню, и выступление тщательно готовилось. По словам директора артиста, "Борис с удовольствием разрешил им это сделать", прослушал несколько версий и лично утвердил ту, которая прозвучала в эфире.Сергей Горох также рассказал, что Моисеев доволен их исполнением, но сожалеет, что все произошло без него. "Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли", — привел он слова певца.Горох пояснил, что сейчас на одном из телеканалов готовится большая передача о Борисе Моисееве. "Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну", — сказал представитель певца.Ранее в СМИ появлялись тревожные сообщения о состоянии Бориса Моисеева, который перенес инсульт. Однако артист эти слухи опроверг.Он заверил поклонников, что "туда" пока не собирается. "У меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей", — сказал Борис Моисеев.

https://ria.ru/20200917/moiseev-1577411480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, борис моисеев, ольга бузова