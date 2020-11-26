Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201126/boris-moiseev-1586402066.html
Моисеев хочет спеть "Голубую луну" с Бузовой и Трубачом
Моисеев хочет спеть "Голубую луну" с Бузовой и Трубачом
Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о желании артиста спеть "Голубую луну" вместе с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:53
2020-11-26T11:54
шоубиз
знаменитости
звезды
борис моисеев
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/99786/35/997863534_0:0:2550:1435_1400x0_80_0_0_d425fb923cfe3767e1d384f73a49b3da.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о желании артиста спеть "Голубую луну" вместе с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом.Этот хит Моисеева Бузова с Трубачом исполнили в программе "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Горох сообщил, что Ольга с Николаем спрашивали у Бориса Михайловича разрешения исполнить эту песню, и выступление тщательно готовилось. По словам директора артиста, "Борис с удовольствием разрешил им это сделать", прослушал несколько версий и лично утвердил ту, которая прозвучала в эфире.Сергей Горох также рассказал, что Моисеев доволен их исполнением, но сожалеет, что все произошло без него. "Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли", — привел он слова певца.Горох пояснил, что сейчас на одном из телеканалов готовится большая передача о Борисе Моисееве. "Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну", — сказал представитель певца.Ранее в СМИ появлялись тревожные сообщения о состоянии Бориса Моисеева, который перенес инсульт. Однако артист эти слухи опроверг.Он заверил поклонников, что "туда" пока не собирается. "У меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей", — сказал Борис Моисеев.
https://ria.ru/20200917/moiseev-1577411480.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/99786/35/997863534_0:0:2550:1913_1400x0_80_0_0_338304797f58bed51b95a04681746fd3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, борис моисеев, ольга бузова

Моисеев хочет спеть "Голубую луну" с Бузовой и Трубачом

11:53 26.11.2020 (обновлено: 11:54 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о желании артиста спеть "Голубую луну" вместе с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом.
Этот хит Моисеева Бузова с Трубачом исполнили в программе "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro Горох сообщил, что Ольга с Николаем спрашивали у Бориса Михайловича разрешения исполнить эту песню, и выступление тщательно готовилось.
По словам директора артиста, "Борис с удовольствием разрешил им это сделать", прослушал несколько версий и лично утвердил ту, которая прозвучала в эфире.
Сергей Горох также рассказал, что Моисеев доволен их исполнением, но сожалеет, что все произошло без него. "Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли", — привел он слова певца.
Директор артиста выразил уверенность, что Моисеев, Бузова и Трубач "споют песню вместе".
Горох пояснил, что сейчас на одном из телеканалов готовится большая передача о Борисе Моисееве. "Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну", — сказал представитель певца.
Ранее в СМИ появлялись тревожные сообщения о состоянии Бориса Моисеева, который перенес инсульт. Однако артист эти слухи опроверг.
Он заверил поклонников, что "туда" пока не собирается. "У меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей", — сказал Борис Моисеев.
Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 20:09
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
 
ШоубизЗнаменитостизвездыБорис МоисеевОльга Бузова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
16:22Дочь Алсу объявит, кому Россия отдаст 12 баллов на Детском Евровидении
16:22Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Лента новостейМолния