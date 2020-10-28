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Шоубиз
https://ria.ru/20201028/moiseev-1581860387.html
Брат Бориса Моисеева заявил, что артиста, возможно, уже нет в живых
Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что уже длительное время не может связаться до своим знаменитым родственником. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T04:25
2020-10-28T04:25
маркс толкач
шоубиз
сергей горох
борис моисеев
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Брат Бориса Моисеева заявил о возможной смерти артиста
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Старший брат <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Моисеева</a> Маркс Толкач заявил, что уже длительное время не может связаться до своим знаменитым родственником.Брат артиста уточнил, что у него нет никакой информации о Моисееве с 22 апреля, он не может ему дозвониться.Толкач заявил, что директор певца <a href="http://ria.ru/person_sergey-gorokh/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Горох</a> также не берет трубку. Он, по мнению брата Моисеева, "может преступным путем завладеть" состоянием певца, наследником которого, как ранее заявлял сам артист, является Толкач.
https://ria.ru/20201020/moiseev-1580577827.html
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маркс толкач, сергей горох, борис моисеев

Брат Бориса Моисеева заявил, что артиста, возможно, уже нет в живых

04:25 28.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что уже длительное время не может связаться до своим знаменитым родственником.

"Бориса вообще нет, он пропал. Может, его и в живых уже нет", — сказал Толкач в беседе с "НТВ".

Брат артиста уточнил, что у него нет никакой информации о Моисееве с 22 апреля, он не может ему дозвониться.
Толкач заявил, что директор певца Сергей Горох также не берет трубку. Он, по мнению брата Моисеева, "может преступным путем завладеть" состоянием певца, наследником которого, как ранее заявлял сам артист, является Толкач.
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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ШоубизМаркс ТолкачСергей ГорохБорис Моисеев
 
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