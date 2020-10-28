https://ria.ru/20201028/moiseev-1581860387.html
Брат Бориса Моисеева заявил, что артиста, возможно, уже нет в живых
Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что уже длительное время не может связаться до своим знаменитым родственником. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T04:25
2020-10-28T04:25
2020-10-28T04:25
маркс толкач
шоубиз
сергей горох
борис моисеев
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Брат Бориса Моисеева заявил о возможной смерти артиста
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Старший брат <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Моисеева</a> Маркс Толкач заявил, что уже длительное время не может связаться до своим знаменитым родственником.Брат артиста уточнил, что у него нет никакой информации о Моисееве с 22 апреля, он не может ему дозвониться.Толкач заявил, что директор певца <a href="http://ria.ru/person_sergey-gorokh/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Горох</a> также не берет трубку. Он, по мнению брата Моисеева, "может преступным путем завладеть" состоянием певца, наследником которого, как ранее заявлял сам артист, является Толкач.
https://ria.ru/20201020/moiseev-1580577827.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маркс толкач, сергей горох, борис моисеев