https://ria.ru/20201028/moiseev-1581860387.html

Брат Бориса Моисеева заявил, что артиста, возможно, уже нет в живых

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что уже длительное время не может связаться до своим знаменитым родственником. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T04:25

2020-10-28T04:25

2020-10-28T04:25

маркс толкач

шоубиз

сергей горох

борис моисеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Брат Бориса Моисеева заявил о возможной смерти артиста

https://cdn24.img.ria.ru/images/41561/65/415616566_0:366:1333:1116_1400x0_80_0_0_0a12b3fd79a84af21c61d93985d580ef.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Старший брат <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Моисеева</a> Маркс Толкач заявил, что уже длительное время не может связаться до своим знаменитым родственником.Брат артиста уточнил, что у него нет никакой информации о Моисееве с 22 апреля, он не может ему дозвониться.Толкач заявил, что директор певца <a href="http://ria.ru/person_sergey-gorokh/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Горох</a> также не берет трубку. Он, по мнению брата Моисеева, "может преступным путем завладеть" состоянием певца, наследником которого, как ранее заявлял сам артист, является Толкач.

https://ria.ru/20201020/moiseev-1580577827.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркс толкач, сергей горох, борис моисеев