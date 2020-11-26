https://ria.ru/20201126/armeniya-1586525375.html
В Армении нашли мертвым российского военного
В Армении нашли мертвым российского военного
Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Армении вместе с правоохранительными органами проводит расследование смерти... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T21:36
2020-11-26T21:36
2020-11-26T21:44
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ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Армении вместе с правоохранительными органами проводит расследование смерти служащего-контрактника."Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Согласно межгосударственному договору от 1995 года, в городе Гюмри Ширакской области Армении дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ внесли изменения, по которым срок ее пребывания продлили с первоначальных 25 до 49 лет — до 2044 года.
https://ria.ru/20200918/proisshestvie-1577463964.html
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гюмри, армения, в мире