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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/armeniya-1586488252.html
Парламент Армении отказался отменить военное положение
Парламент Армении отказался отменить военное положение
Национальное собрание Армении отказалось отменить режим военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:39
2020-11-26T18:21
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
процветающая армения
баку
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
армения
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ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. Национальное собрание Армении отказалось отменить режим военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости.С такой инициативой ранее выступили оппозиционные силы — фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения". За законопроект проголосовали 36 депутатов, против — 56, двое воздержались. Против отмены режима, который ввели 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, выступила правящая фракция "Мой шаг".Ранее член "Светлой Армении" Геворг Горгисян заявил, что указанных при объявлении военного положения обстоятельств сегодня нет: он напомнил, что в стране изменились условия, однако все еще действуют ограничения, касающиеся основ демократии, свободы слова, собраний, забастовок и передвижения граждан. По его словам, это повлечет экономические проблемы.Депутат от "Процветающей Армении " Шаки Исаян, в свою очередь, сообщила, что следующим шагом после отмены военного положения должна стать процедура импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.Начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Альберт Багдасарян, в свою очередь, отмечал, что армия не против снять режим, но параллельно нужно принять меры для обеспечения охраны границ и "дополнительных территорий". Багадасарян предложил объявить трехмесячные сборы после поэтапной демобилизации.Генеральный секретарь Минобороны Артур Саркисян призвал воздержаться от отмены военного положения до решения всех существующих проблем.Соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения. Пока оно действует, это запрещено.
https://ria.ru/20201126/armeniya-1586395829.html
https://ria.ru/20201117/pashinyan-1585077075.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, процветающая армения, баку, азербайджан, беспорядки в ереване, армения, в мире

Парламент Армении отказался отменить военное положение

17:39 26.11.2020 (обновлено: 18:21 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей КоцАнтиправительственные митинги в Ереване
Антиправительственные митинги в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. Национальное собрание Армении отказалось отменить режим военного положения в стране, передает корреспондент РИА Новости.
С такой инициативой ранее выступили оппозиционные силы — фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения". За законопроект проголосовали 36 депутатов, против — 56, двое воздержались. Против отмены режима, который ввели 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, выступила правящая фракция "Мой шаг".
Ранее член "Светлой Армении" Геворг Горгисян заявил, что указанных при объявлении военного положения обстоятельств сегодня нет: он напомнил, что в стране изменились условия, однако все еще действуют ограничения, касающиеся основ демократии, свободы слова, собраний, забастовок и передвижения граждан. По его словам, это повлечет экономические проблемы.
Депутат от "Процветающей Армении " Шаки Исаян, в свою очередь, сообщила, что следующим шагом после отмены военного положения должна стать процедура импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.
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Начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Альберт Багдасарян, в свою очередь, отмечал, что армия не против снять режим, но параллельно нужно принять меры для обеспечения охраны границ и "дополнительных территорий". Багадасарян предложил объявить трехмесячные сборы после поэтапной демобилизации.
Генеральный секретарь Минобороны Артур Саркисян призвал воздержаться от отмены военного положения до решения всех существующих проблем.

Соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения. Пока оно действует, это запрещено.
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