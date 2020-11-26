https://ria.ru/20201126/armeniya-1586390080.html

Протестующие собрались у здания парламента Армении

Протестующие собрались у здания парламента Армении

Протестующие собрались у здания парламента Армении с намерением поддержать оппозицию, которая планирует созвать внеочередное заседание для обсуждения вопроса... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:03

2020-11-26T10:03

2020-11-26T10:06

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Протестующие собрались у здания парламента Армении с намерением поддержать оппозицию, которая планирует созвать внеочередное заседание для обсуждения вопроса отмены военного положения, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать в четверг внеочередное заседание Национального собрания для обсуждения вопроса об отмене военного положения, введенного в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе."Находимся здесь, чтобы "встретить" представителей власти и сказать им, что они сдали земли. Народ их не признает", - сказала журналистам одна из участниц акции. Другая участница заявила, что провластные депутаты должны прийти и участвовать в заседании для отмены режима военного положения.Акция проходит спокойно, пока эксцессов нет.Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201124/otstavka-1586126850.html

https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html

баку

азербайджан

армения

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире