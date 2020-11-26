https://ria.ru/20201126/armeniya-1586363705.html

Оппозиция в Армении хочет добиться отмены военного положения

Оппозиция в Армении хочет добиться отмены военного положения

Оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать в четверг внеочередное заседание Национального собрания для обсуждения вопроса об отмене военного РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T00:29

2020-11-26T00:29

2020-11-26T00:29

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать в четверг внеочередное заседание Национального собрания для обсуждения вопроса об отмене военного положения, введенного в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.На сайте законодательного органа отмечается, что внеочередное заседание созывается в 10.00 мск по инициативе депутатов. Ранее оппозиция несколько раз предлагала в экстренном порядке обсудить возможность отмены военного положения, однако правящая фракция "Мой шаг" бойкотировала заседание совета парламента, который должен был санкционировать созыв пленарного заседания. Позднее глава инициировавшей обсуждение вопроса фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что оппозиционные депутаты попытаются добиться проведения внеочередного заседания без разрешения совета.Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.В среду профильная парламентская комиссия по вопросам обороны и безопасности, большинство в которой составляют депутаты от правящей фракции, вынесла отрицательное заключение по проекту. Однако член фракции "Светлая Армения" Геворг Горгисян заявил РИА Новости, что это не помешает вынести вопрос на обсуждение внеочередного заседания. По его мнению, скорее всего в четверг кворум будет обеспечен, однако представители правящей фракции могут проголосовать против отмены военного положенияДепутат от другой оппозиционной фракции – "Процветающая Армения" Арман Абовян заявил агентству, что очень сложно что-то оценивать по перспективам принятия проекта решения, "поскольку власть находится в глубоком нокауте и неадекватна". "По логике, военное положение должно было быть отменено уже давно. Поскольку власть сегодня использует все методы, чтобы как-то приглушить народное недовольство, я не исключаю, что они могут и провалить (принятие проекта – ред.). Но это не факт, это только мои предположения", - сказал Абовян.Начальник организационно-мобилизационного управления генштаба ВС Альберт Багдасарян заявил, что вооруженные силы не против отмены военного положения, но параллельно нужно принять решения, необходимые для обеспечения охраны границ. По его словам, в новых условиях появилась необходимость "охраны дополнительных территорий, речь идет о примерно 520 километрах". Он предложил в случае отмены режима военного положения сразу принять решение о трехмесячных сборах после поэтапной демобилизации.Правящая фракция считает, что о целесообразности отмены военного положения должны судить в первую очередь военные.

https://ria.ru/20201125/armeniya-1586267170.html

https://ria.ru/20201125/armeniya-1586246512.html

нагорный карабах

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире