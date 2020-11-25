https://ria.ru/20201125/zhile-1586324336.html

Денежные сертификаты на покупку жилья получили 36 нижегородских семей

Денежные сертификаты на покупку жилья получили 36 нижегородских семей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году денежные сертификаты на приобретение жилья по государственной программе "Комплексное... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T19:03

2020-11-25T19:03

2020-11-25T19:03

нижегородская область

дмитрий сватковский

жилье

глеб никитин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

единая россия

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году денежные сертификаты на приобретение жилья по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" получили 36 семей в регионе.По словам губернатора, размер федеральных и областных субсидий на улучшение жилищных условий по этому направлению госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году составил 51 миллион рублей. В декабре этого года планируется привлечь еще около 9 миллионов рублей субсидий из федерального бюджета, что позволит предоставить жилищные сертификаты 7 сельским жителям.По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, жилищные сертификаты в основном получили работники сельского хозяйства: механизаторы, операторы машинного доения коров, ветеринары, животноводы. "Также денежную субсидию на улучшение жилищных условий получили специалисты социальных учреждений: врачи, учителя, воспитатели детских садов. Среди них есть молодые специалисты и многодетные семьи", - сказал министр.По данным регионального минсельхоза, получателями жилищных сертификатов стали жители населенных пунктов 17 районов Нижегородской области."Благодаря активной позиции губернатора Глеба Никитина Нижегородская область мощно включилась в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", в том числе и в части улучшения жилищных условий на селе. Но программа подразумевает не только строительство или приобретение нового жилья, но и развитие социальной инфраструктуры. Например, в октябре удалось добиться федерального финансирования на реконструкцию дома культуры в Княгинине и строительство физкультурного комплекса в поселке Ждановский Кстовского района", - отметил депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия") Дмитрий Сватковский. Он добавил, что работа с Минсельхозом РФ по этой программе будет продолжена.Ранее губернатор Нижегородской области сообщал, что в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" с начала 2020 года более 900 нижегородцев стали получателями льготной сельской ипотеки. "Сельская ипотека – это новая программа, запущенная в 2020 году для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Выделенные в рамках программы субсидии позволяют получить жителям региона кредит по льготной ставке ниже 3% годовых на приобретение готового жилья и строительство дома на селе – это очень выгодные условия", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20201112/gazosnabzhenie-1584245028.html

https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html

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дмитрий сватковский, жилье, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), единая россия, нижегородская область, общество