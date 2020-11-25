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Нижегородская область
https://ria.ru/20201125/zhile-1586324336.html
Денежные сертификаты на покупку жилья получили 36 нижегородских семей
Денежные сертификаты на покупку жилья получили 36 нижегородских семей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году денежные сертификаты на приобретение жилья по государственной программе "Комплексное... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:03
2020-11-25T19:03
нижегородская область
дмитрий сватковский
жилье
глеб никитин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
единая россия
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году денежные сертификаты на приобретение жилья по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" получили 36 семей в регионе.По словам губернатора, размер федеральных и областных субсидий на улучшение жилищных условий по этому направлению госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году составил 51 миллион рублей. В декабре этого года планируется привлечь еще около 9 миллионов рублей субсидий из федерального бюджета, что позволит предоставить жилищные сертификаты 7 сельским жителям.По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, жилищные сертификаты в основном получили работники сельского хозяйства: механизаторы, операторы машинного доения коров, ветеринары, животноводы. "Также денежную субсидию на улучшение жилищных условий получили специалисты социальных учреждений: врачи, учителя, воспитатели детских садов. Среди них есть молодые специалисты и многодетные семьи", - сказал министр.По данным регионального минсельхоза, получателями жилищных сертификатов стали жители населенных пунктов 17 районов Нижегородской области."Благодаря активной позиции губернатора Глеба Никитина Нижегородская область мощно включилась в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", в том числе и в части улучшения жилищных условий на селе. Но программа подразумевает не только строительство или приобретение нового жилья, но и развитие социальной инфраструктуры. Например, в октябре удалось добиться федерального финансирования на реконструкцию дома культуры в Княгинине и строительство физкультурного комплекса в поселке Ждановский Кстовского района", - отметил депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия") Дмитрий Сватковский. Он добавил, что работа с Минсельхозом РФ по этой программе будет продолжена.Ранее губернатор Нижегородской области сообщал, что в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" с начала 2020 года более 900 нижегородцев стали получателями льготной сельской ипотеки. "Сельская ипотека – это новая программа, запущенная в 2020 году для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Выделенные в рамках программы субсидии позволяют получить жителям региона кредит по льготной ставке ниже 3% годовых на приобретение готового жилья и строительство дома на селе – это очень выгодные условия", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20201112/gazosnabzhenie-1584245028.html
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дмитрий сватковский, жилье, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), единая россия, нижегородская область, общество

Денежные сертификаты на покупку жилья получили 36 нижегородских семей

19:03 25.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году денежные сертификаты на приобретение жилья по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" получили 36 семей в регионе.

"Жилищный вопрос по-прежнему остается одним из самых значимых для закрепления кадров на селе. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" предоставляет широкие возможности для решения этого вопроса. Одним из направлений является предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья в сельской местности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По словам губернатора, размер федеральных и областных субсидий на улучшение жилищных условий по этому направлению госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году составил 51 миллион рублей. В декабре этого года планируется привлечь еще около 9 миллионов рублей субсидий из федерального бюджета, что позволит предоставить жилищные сертификаты 7 сельским жителям.
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, жилищные сертификаты в основном получили работники сельского хозяйства: механизаторы, операторы машинного доения коров, ветеринары, животноводы. "Также денежную субсидию на улучшение жилищных условий получили специалисты социальных учреждений: врачи, учителя, воспитатели детских садов. Среди них есть молодые специалисты и многодетные семьи", - сказал министр.
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По данным регионального минсельхоза, получателями жилищных сертификатов стали жители населенных пунктов 17 районов Нижегородской области.
"Благодаря активной позиции губернатора Глеба Никитина Нижегородская область мощно включилась в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", в том числе и в части улучшения жилищных условий на селе. Но программа подразумевает не только строительство или приобретение нового жилья, но и развитие социальной инфраструктуры. Например, в октябре удалось добиться федерального финансирования на реконструкцию дома культуры в Княгинине и строительство физкультурного комплекса в поселке Ждановский Кстовского района", - отметил депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия") Дмитрий Сватковский. Он добавил, что работа с Минсельхозом РФ по этой программе будет продолжена.
Ранее губернатор Нижегородской области сообщал, что в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" с начала 2020 года более 900 нижегородцев стали получателями льготной сельской ипотеки. "Сельская ипотека – это новая программа, запущенная в 2020 году для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Выделенные в рамках программы субсидии позволяют получить жителям региона кредит по льготной ставке ниже 3% годовых на приобретение готового жилья и строительство дома на селе – это очень выгодные условия", - подчеркнул Никитин.
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Нижегородская областьДмитрий СватковскийЖильеГлеб НикитинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Единая РоссияНижегородская областьОбщество
 
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