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Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих до 1 января 2022 года. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:59
2020-11-25T13:59
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих до 1 января 2022 года.Как поясняется в документах к проектам, согласно действующему законодательству, оклад госслужащего, а также размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.В пояснительной записке к проекту "О приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" отмечается, что в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021 - 2023 годы, в 2021 году предусматривается индексация окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. В отношении должностных окладов госслужащих индексация в 2021 году не запланирована.
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совет федерации рф, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

13:59 25.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих до 1 января 2022 года.
Как поясняется в документах к проектам, согласно действующему законодательству, оклад госслужащего, а также размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.
В пояснительной записке к проекту "О приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" отмечается, что в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021 - 2023 годы, в 2021 году предусматривается индексация окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. В отношении должностных окладов госслужащих индексация в 2021 году не запланирована.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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