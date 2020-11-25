https://ria.ru/20201125/zakon-1586257635.html
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих до 1 января 2022 года. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:59
2020-11-25T13:59
2020-11-25T13:59
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих до 1 января 2022 года.Как поясняется в документах к проектам, согласно действующему законодательству, оклад госслужащего, а также размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.В пояснительной записке к проекту "О приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" отмечается, что в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021 - 2023 годы, в 2021 году предусматривается индексация окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. В отношении должностных окладов госслужащих индексация в 2021 году не запланирована.
https://ria.ru/20201124/oms-1586095636.html
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