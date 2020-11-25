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СР предложила выплатить малоимущим по десять тысяч рублей к Новому году

СР предложила выплатить малоимущим по десять тысяч рублей к Новому году

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предложил провести единовременные выплаты малоимущим к Новому году в размере 10 тысяч рублей, по... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:31

2020-11-25T10:31

2020-11-25T10:31

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предложил провести единовременные выплаты малоимущим к Новому году в размере 10 тысяч рублей, по аналогии с выплатой семьям с детьми минувшим летом, сообщает в среду пресс-служба фракции."Коронавирус и экономический кризис ударили практически по всем отраслям экономики и по всему обществу. Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей", - сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба.Глава СР добавил, что это можно сделать по аналогии с единовременной выплатой 10 000 рублей семьям с детьми минувшим летом.Миронов также подчеркнул, что "особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции".

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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество