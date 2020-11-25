https://ria.ru/20201125/volgograd-1586248425.html

Полицейские подбросили наркотики волгоградцу по просьбе его жены

Полицейские подбросили наркотики волгоградцу по просьбе его жены

Бывшие волгоградские полицейские по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу, который попал под суд, однако затем заговор вскрылся, сообщила старший... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:21

2020-11-25T13:21

2020-11-25T13:21

су ск рф по волгоградской области

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Бывшие волгоградские полицейские по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу, который попал под суд, однако затем заговор вскрылся, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.По информации СК, у жительницы Волгограда были плохие отношения с мужем, семейные ссоры часто заканчивались дракой. Женщина пожаловалась на супруга своим друзьям в полиции. Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковый одного из территориальных подразделений вместе с ней придумали план, как избавиться от мужа и в то же время выполнить служебные показатели.В августе прошлого года, сообщила Рудник, женщина положила в вещи мужа наркотики, которые она получила от полицейских, затем этот свёрток нашли оперативники. Мужчину арестовали, дело дошло до суда, но было направлено на дополнительное расследование. Сговор выявили сотрудники регионального управления ФСБ.По информации СК, расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывших полицейских и их знакомой завершено."Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере)... Их сообщница обвиняется в пособничестве в совершении указанного преступления", - сказала Рудник.Также экс-полицейские обвиняются по статье о превышении должностных полномочий.

https://ria.ru/20201124/volgograd-1586117262.html

https://ria.ru/20170327/1490858474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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