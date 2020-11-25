https://ria.ru/20201125/viktyuk-1586281278.html

Романа Виктюка посмертно наградят "Звездой театрала"

Романа Виктюка посмертно наградят "Звездой театрала"

Театрального режиссера Романа Виктюка 7 декабря на церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" посмертно наградят в почетной номинации... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:34

2020-11-25T16:34

2020-11-25T16:34

культура

театр

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евгений марчелли

александр збруев

валентина талызина

звезда театрала (премия)

мария аронова

роман виктюк

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Театрального режиссера Романа Виктюка 7 декабря на церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" посмертно наградят в почетной номинации "Легенда сцены", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Церемония пройдет в Театре имени Вахтангова впервые при неполном зале, что вызвано ограничениями из-за коронавируса, и будет сопровождаться онлайн-трансляцией на сайте и YouTube-канале премии.В списке номинантов 56 режиссеров и актеров, в том числе Евгений Марчелли, Игорь Яцко, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Нина Гуляева, Виктор Раков, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев и другие. Победителей определит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября.Имена лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены" уже известны. В этом году награды будут вручены народным артистам России Александру Збруеву, Валентине Талызиной и посмертно – Роману Виктюку.Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html

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театр, новости культуры, евгений марчелли, александр збруев, валентина талызина, звезда театрала (премия), мария аронова, роман виктюк, театр имени е. вахтангова, нонна гришаева, ксения раппопорт