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https://ria.ru/20201125/viktyuk-1586281278.html
Романа Виктюка посмертно наградят "Звездой театрала"
Романа Виктюка посмертно наградят "Звездой театрала"
Театрального режиссера Романа Виктюка 7 декабря на церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" посмертно наградят в почетной номинации... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:34
2020-11-25T16:34
культура
театр
новости культуры
евгений марчелли
александр збруев
валентина талызина
звезда театрала (премия)
мария аронова
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Театрального режиссера Романа Виктюка 7 декабря на церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" посмертно наградят в почетной номинации "Легенда сцены", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Церемония пройдет в Театре имени Вахтангова впервые при неполном зале, что вызвано ограничениями из-за коронавируса, и будет сопровождаться онлайн-трансляцией на сайте и YouTube-канале премии.В списке номинантов 56 режиссеров и актеров, в том числе Евгений Марчелли, Игорь Яцко, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Нина Гуляева, Виктор Раков, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев и другие. Победителей определит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября.Имена лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены" уже известны. В этом году награды будут вручены народным артистам России Александру Збруеву, Валентине Талызиной и посмертно – Роману Виктюку.Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.
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театр, новости культуры, евгений марчелли, александр збруев, валентина талызина, звезда театрала (премия), мария аронова, роман виктюк, театр имени е. вахтангова, нонна гришаева, ксения раппопорт

Романа Виктюка посмертно наградят "Звездой театрала"

16:34 25.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоман Виктюк
Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Театрального режиссера Романа Виктюка 7 декабря на церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" посмертно наградят в почетной номинации "Легенда сцены", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Церемония пройдет в Театре имени Вахтангова впервые при неполном зале, что вызвано ограничениями из-за коронавируса, и будет сопровождаться онлайн-трансляцией на сайте и YouTube-канале премии.
В списке номинантов 56 режиссеров и актеров, в том числе Евгений Марчелли, Игорь Яцко, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Нина Гуляева, Виктор Раков, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев и другие. Победителей определит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября.
Имена лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены" уже известны. В этом году награды будут вручены народным артистам России Александру Збруеву, Валентине Талызиной и посмертно – Роману Виктюку.
Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.
Пресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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КультураТеатрНовости культурыЕвгений МарчеллиАлександр ЗбруевВалентина ТалызинаЗвезда театрала (премия)Мария АроноваРоман ВиктюкТеатр имени Е. ВахтанговаНонна ГришаеваКсения Раппопорт
 
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