МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд чиновника
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с запретом на въезд на Украину для венгерского чиновника Иштвана Грежа, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийарто.
Ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что сотрудника венгерского правительства по вопросам сотрудничества между областью Сабольч-Сатмар-Берегской в Венгрии и Закарпатской областью на Украине Иштвана Грежа не пустили на Украину, ему запретили въезд в страну из-за агитации за одну из партий на местных выборах.
Сийарто сообщил, что он передал украинскому послу ноту протеста и выразил возражения Венгрии в связи с этим вопросом, а также заявил, что запрет на въезд чиновника стал для страны большой неожиданностью.
Глава МИД Венгрии добавил, что в ходе разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой около двух недель назад, они договорились "сосредоточиться на положительных вопросах" и оставить в прошлом вызванные во время выборов на Украине противоречия. Однако инцидент с Грежой, по словам Сийярто, идет вразрез с дружескими отношениями.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто. МИД Украины заявил, что "глубоко расстроен" агитацией со стороны Венгрии, и отметил, что таким образом "официальный Будапешт нахально подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за агитации венгерских чиновников. Также Киев запретил въезд в страну двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области. Сийярто назвал решение Украины запретить въезд двум венгерским правительственным чиновникам "жалким и бессмысленным".
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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