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https://ria.ru/20201125/vengriya-1586293471.html
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд чиновника
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд чиновника
Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с запретом на въезд на Украину для венгерского чиновника Иштвана... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:34
2020-11-25T16:34
дмитрий кулеба
петер сийярто
мид украины
верховная рада украины
йенс столтенберг
венгрия
киев
украина
будапешт
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с запретом на въезд на Украину для венгерского чиновника Иштвана Грежа, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийарто.Ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что сотрудника венгерского правительства по вопросам сотрудничества между областью Сабольч-Сатмар-Берегской в Венгрии и Закарпатской областью на Украине Иштвана Грежа не пустили на Украину, ему запретили въезд в страну из-за агитации за одну из партий на местных выборах.Сийарто сообщил, что он передал украинскому послу ноту протеста и выразил возражения Венгрии в связи с этим вопросом, а также заявил, что запрет на въезд чиновника стал для страны большой неожиданностью.Глава МИД Венгрии добавил, что в ходе разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой около двух недель назад, они договорились "сосредоточиться на положительных вопросах" и оставить в прошлом вызванные во время выборов на Украине противоречия. Однако инцидент с Грежой, по словам Сийярто, идет вразрез с дружескими отношениями.Местные выборы прошли на Украине 25 октября. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто. МИД Украины заявил, что "глубоко расстроен" агитацией со стороны Венгрии, и отметил, что таким образом "официальный Будапешт нахально подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за агитации венгерских чиновников. Также Киев запретил въезд в страну двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области. Сийярто назвал решение Украины запретить въезд двум венгерским правительственным чиновникам "жалким и бессмысленным".Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
https://ria.ru/20200610/1572763083.html
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дмитрий кулеба, петер сийярто, мид украины, верховная рада украины, йенс столтенберг, венгрия, киев, украина, будапешт, в мире

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд чиновника

16:34 25.11.2020
 
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с запретом на въезд на Украину для венгерского чиновника Иштвана Грежа, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийарто.
Ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что сотрудника венгерского правительства по вопросам сотрудничества между областью Сабольч-Сатмар-Берегской в Венгрии и Закарпатской областью на Украине Иштвана Грежа не пустили на Украину, ему запретили въезд в страну из-за агитации за одну из партий на местных выборах.
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 17:00
Киев ищет компромиссы в отношениях с Венгрией, заявил глава МИД Украины
Сийарто сообщил, что он передал украинскому послу ноту протеста и выразил возражения Венгрии в связи с этим вопросом, а также заявил, что запрет на въезд чиновника стал для страны большой неожиданностью.
Глава МИД Венгрии добавил, что в ходе разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой около двух недель назад, они договорились "сосредоточиться на положительных вопросах" и оставить в прошлом вызванные во время выборов на Украине противоречия. Однако инцидент с Грежой, по словам Сийярто, идет вразрез с дружескими отношениями.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто. МИД Украины заявил, что "глубоко расстроен" агитацией со стороны Венгрии, и отметил, что таким образом "официальный Будапешт нахально подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за агитации венгерских чиновников. Также Киев запретил въезд в страну двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области. Сийярто назвал решение Украины запретить въезд двум венгерским правительственным чиновникам "жалким и бессмысленным".
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 07.02.2020
7 февраля, 20:42
Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует ее диалог с НАТО
 
Дмитрий КулебаПетер СийяртоМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныЙенс СтолтенбергВенгрияКиевУкраинаБудапештВ мире
 
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