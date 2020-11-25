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В Раде заявили, что украинские военные запугивают оппозицию
В Раде заявили, что украинские военные запугивают оппозицию
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что военные на Украине запугивают оппозицию. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T22:55
2020-11-25T22:55
2020-11-25T22:55
ситуация на украине
ренат кузьмин
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что военные на Украине запугивают оппозицию.Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, не приведя при этом никаких доказательств, что критика властей в решении экономических и социальных проблем в украинских СМИ якобы организована РФ и осуществляется журналистами и "агентами влияния" на территории страны."С сегодняшнего дня любая критика высшего руководства страны, в том числе по вопросам разбазаривания средств антикоронавирусного фонда, приравнивается к государственной измене и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Вы это хотели нам сообщить, военные вы наши, так сказать, разведчики? Запугивать оппозицию, терроризировать население и уничтожать инакомыслящих - это теперь ваша главная задача", - заявил Кузьмин в среду в своем блоге на сайте телеканала "112 Украина".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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ситуация на украине, ренат кузьмин, верховная рада украины, министерство обороны украины, москва, киев, украина, в мире