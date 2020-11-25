Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/ukraina-1586357674.html
В Раде заявили, что украинские военные запугивают оппозицию
В Раде заявили, что украинские военные запугивают оппозицию
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что военные на Украине запугивают оппозицию. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T22:55
2020-11-25T22:55
ситуация на украине
ренат кузьмин
верховная рада украины
министерство обороны украины
москва
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148430/54/1484305466_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_0e96e9dfb78f273191c90b9c947a9866.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что военные на Украине запугивают оппозицию.Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, не приведя при этом никаких доказательств, что критика властей в решении экономических и социальных проблем в украинских СМИ якобы организована РФ и осуществляется журналистами и "агентами влияния" на территории страны."С сегодняшнего дня любая критика высшего руководства страны, в том числе по вопросам разбазаривания средств антикоронавирусного фонда, приравнивается к государственной измене и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Вы это хотели нам сообщить, военные вы наши, так сказать, разведчики? Запугивать оппозицию, терроризировать население и уничтожать инакомыслящих - это теперь ваша главная задача", - заявил Кузьмин в среду в своем блоге на сайте телеканала "112 Украина".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200818/1575927234.html
москва
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148430/54/1484305466_316:0:2472:1617_1400x0_80_0_0_99d15c045c9ae869b5acae712e694123.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, ренат кузьмин, верховная рада украины, министерство обороны украины, москва, киев, украина, в мире

В Раде заявили, что украинские военные запугивают оппозицию

22:55 25.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкРенат Кузьмин
Ренат Кузьмин - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что военные на Украине запугивают оппозицию.
Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, не приведя при этом никаких доказательств, что критика властей в решении экономических и социальных проблем в украинских СМИ якобы организована РФ и осуществляется журналистами и "агентами влияния" на территории страны.
"С сегодняшнего дня любая критика высшего руководства страны, в том числе по вопросам разбазаривания средств антикоронавирусного фонда, приравнивается к государственной измене и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Вы это хотели нам сообщить, военные вы наши, так сказать, разведчики? Запугивать оппозицию, терроризировать население и уничтожать инакомыслящих - это теперь ваша главная задача", - заявил Кузьмин в среду в своем блоге на сайте телеканала "112 Украина".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 11:51
Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
 
Ситуация на УкраинеРенат КузьминВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныМоскваКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Лента новостейМолния