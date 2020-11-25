Индия хочет провести совместные учения с Балтийским флотом
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкСовместное маневрирование индийских и российских военных кораблей во время военно-морских учений
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военно-морской атташе при посольстве Индии в России коммодор Маниш Чадха встретился с командующим Балтийским флотом Александром Носатовым и выразил желание провести совместные учения, а также поучаствовать в праздновании Дня ФМВ России, сообщили в среду в пресс-службе Балтийского флота.
"На протокольной встрече в штабе Балтийского флота российская и индийская стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран в сфере совместных учений в море", - говорится в сообщении.
5 сентября, 05:40Российские и индийские корабли провели учения в Бенгальском заливе
"В ходе обмена мнениями индийская сторона выразила желание провести совместные учения флотов двух стран в Балтийском море и принять участие в мероприятиях празднования Дня Военно-морского флота России", - отметили в пресс-службе.
Носатов, в свою очередь, похвалил уровень подготовки военных моряков ВМС Индии, который они продемонстрировали в ходе учений антипиратской направленности "Индра-2019" в декабре 2019 года в Индийском океане. Чадха отметил, что уровень взаимодействия флотов РФ и Индии очень высок и представил руководителя группы наблюдения за строительством кораблей для ВМС Республики Индия на судостроительных предприятиях России капитана 1 ранга Самиира Мохана Шарму.
"На встрече российская и индийская делегации обсудили взаимодействие двух стран в вопросах проведения строительства боевых кораблей для ВМС Индии, на российских верфях, а также их испытаний, которые проводятся в морских полигонах Балтийского моря. В настоящее время на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для ВМС Индии заложены два фрегата, "Тушил" и "Тамала", - уточнили в пресс-службе.
30 августа, 04:57Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России