https://ria.ru/20201125/ucheniya-1586275872.html

Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма

Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма

Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин рассказал Ura.ru, для чего США и Румыния провели ракетные учения в районе Крыма. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:21

2020-11-25T15:21

2020-11-25T15:21

руслан бальбек

министерство обороны сша

госдума рф

forbes

румыния

сша

украина

пентагон

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Названа причина запуска американских ракет в сторону Крыма

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин рассказал Ura.ru, для чего США и Румыния провели ракетные учения в районе Крыма.Он уточнил, что Крымский полуостров находится в центре внимания американских военных. Кошкин добавил, что за учениями в Черном море стоит, прежде всего, Пентагон.По мнению эксперта, таким образом Вашингтон дает понять, что американские военные, которые несут ответственность за территорию Украины, ведут обучение, планируют операции и не снижают активности.Ранее стало известно, что США на несколько часов перебросили в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря. Стрельбы прошли 19 ноября. Установки транспортировали с авиабазы Рамштайн в Германии.Журнал Forbes назвал совместные учения США и Румынии "ракетным сюрпризом" для российской группировки в Крыму.В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что стрельбы не стали неожиданностью для России, поскольку отечественные ЗРК способны отражать ракеты как ближнего, так и дальнего действия. Депутат подчеркнул, что любая агрессия в сторону полуострова получит "ответку" от российского военного командования.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/nato-1581335659.html

румыния

сша

украина

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руслан бальбек, министерство обороны сша, госдума рф, forbes, румыния, сша, украина, пентагон