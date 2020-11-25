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Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма
Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма
Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин рассказал Ura.ru, для чего США и Румыния провели ракетные учения в районе Крыма. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:21
2020-11-25T15:21
руслан бальбек
министерство обороны сша
госдума рф
forbes
румыния
сша
украина
пентагон
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Названа причина запуска американских ракет в сторону Крыма
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный эксперт и&nbsp;политолог Андрей Кошкин рассказал Ura.ru, для чего США и Румыния провели ракетные учения в районе Крыма.Он уточнил, что Крымский полуостров находится в центре внимания американских военных. Кошкин добавил, что за учениями в Черном море стоит, прежде всего, Пентагон.По мнению эксперта, таким образом Вашингтон дает понять, что американские военные, которые несут ответственность за территорию Украины, ведут обучение, планируют операции и не снижают активности.Ранее стало известно, что США на несколько часов перебросили в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря.&nbsp;Стрельбы прошли 19 ноября. Установки транспортировали с авиабазы Рамштайн в Германии.Журнал&nbsp;Forbes&nbsp;назвал совместные учения США и Румынии "ракетным сюрпризом" для российской группировки в Крыму.В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма&nbsp;Руслан Бальбек отметил, что стрельбы не стали неожиданностью для России, поскольку отечественные ЗРК способны отражать ракеты как ближнего, так и дальнего действия. Депутат подчеркнул, что любая агрессия в сторону полуострова получит "ответку" от российского военного командования.
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румыния
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руслан бальбек, министерство обороны сша, госдума рф, forbes, румыния, сша, украина, пентагон

Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма

15:21 25.11.2020
 
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин рассказал Ura.ru, для чего США и Румыния провели ракетные учения в районе Крыма.

"Я склонен трактовать эти вылазки как сигнал, который демонстрирует возрастающие возможности и наращивание военной мощи США", — считает эксперт.

Он уточнил, что Крымский полуостров находится в центре внимания американских военных.
Кошкин добавил, что за учениями в Черном море стоит, прежде всего, Пентагон.
По мнению эксперта, таким образом Вашингтон дает понять, что американские военные, которые несут ответственность за территорию Украины, ведут обучение, планируют операции и не снижают активности.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 14:32
"Самоуверенная Россия беспокоит": США провели секретные учения в Европе
Ранее стало известно, что США на несколько часов перебросили в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря.
 Стрельбы прошли 19 ноября. Установки транспортировали с авиабазы Рамштайн в Германии.
Журнал Forbes назвал совместные учения США и Румынии "ракетным сюрпризом" для российской группировки в Крыму.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что стрельбы не стали неожиданностью для России, поскольку отечественные ЗРК способны отражать ракеты как ближнего, так и дальнего действия. Депутат подчеркнул, что любая агрессия в сторону полуострова получит "ответку" от российского военного командования.
 
Руслан БальбекМинистерство обороны СШАГосдума РФForbesРумынияСШАУкраинаПентагон
 
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