Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
"Я склонен трактовать эти вылазки как сигнал, который демонстрирует возрастающие возможности и наращивание военной мощи США", — считает эксперт.
Он уточнил, что Крымский полуостров находится в центре внимания американских военных.
Кошкин добавил, что за учениями в Черном море стоит, прежде всего, Пентагон.
По мнению эксперта, таким образом Вашингтон дает понять, что американские военные, которые несут ответственность за территорию Украины, ведут обучение, планируют операции и не снижают активности.
Ранее стало известно, что США на несколько часов перебросили в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря.
Стрельбы прошли 19 ноября. Установки транспортировали с авиабазы Рамштайн в Германии.
Журнал Forbes назвал совместные учения США и Румынии "ракетным сюрпризом" для российской группировки в Крыму.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что стрельбы не стали неожиданностью для России, поскольку отечественные ЗРК способны отражать ракеты как ближнего, так и дальнего действия. Депутат подчеркнул, что любая агрессия в сторону полуострова получит "ответку" от российского военного командования.